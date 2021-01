Potsdam-Mittelmark

Die Speerspitze der Pandemie-Bekämpfung in Potsdam-Mittelmark soll endlich verstärkt werden. Wie der Landkreis auf Nachfrage mitteilte, bildet er derzeit zwei eigene Mitarbeiter, die sich aus der Not heraus freiwillig erklärt haben, zu Gesundheitsaufsehern aus. Davon hat der Kreis momentan fünf, von denen mehrere wegen Krankheit ausfallen. Wann sie wieder vollzählig sein werden, ist unklar. Ausschreibungen für zusätzliche Stellen laufen seit Sommer – bisher ohne Erfolg, weil die Nachfrage bundesweit groß ist, so die Kreissprecherin Andrea Metzler.

Keine weiteren Maßnahmen bei Inzidenz über 300

Gesundheitsaufseher beraten vor Ort, stellen Infektionen fest und ordnen die Quarantäne an. Dass Potsdam-Mittelmark dabei dringend Verstärkung braucht, war in den vergangenen Wochen auch deutlich an den Zahlen festzumachen. So etwa an der Sieben-Tage-Inzidenz: Am 20. Januar verzeichnete der Kreis den Rekordwert von 362,9 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche. Auch am Folgetag blieb die Inzidenz über 300. Nach damals geltender Landesverordnung hätte der Kreis weitere Maßnahmen zum Eindämmen des Infektionsgeschehens ergreifen sollen. Doch das geschah nicht.

Warum nicht? Die Verwaltung räumt auf Nachfrage ein, dass die Inzidenz nicht der aktuellen Infektionslage entsprochen habe. „Wegen der Unschärfe bei den Inzidenzzahlen aufgrund der Datenlage, des Trends und interner Informationen wurde zu jeder Zeit angemessen reagiert“, so Andrea Metzler. Im Nachhinein habe sich das auch als richtig erwiesen. In Bad Belzig gab es an diesem 20. Januar, als die Inzidenz in die Höhe schoss, etwa einen Rekordwert von 46 Neuinfektionen – womöglich Nachmeldungen.

Zu niedrige Quarantäne-Zahlen

Ein weiterer Hinweis findet sich bei den Quarantäne-Zahlen. Am 20. Januar galten fast 700 Mittelmärker als aktiv infiziert, aber nur 187 waren laut Statistik in Quarantäne. Im September hatte eine Recherche von Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR ergeben, dass Infizierte 1,7 bis 25 enge Kontaktpersonen angeben. Im Schnitt waren es 4,9. Selbst unter Berücksichtigung dessen, dass im Sommer die Situation lockerer war, erscheint die Zahl in Potsdam-Mittelmark zu gering.

Auch der Kreis gesteht ein, dass die Statistik hier unvollständig ist: „Telefonische Quarantänen sind nicht berücksichtigt. Ebenso nicht die Fälle, in denen wir die Quarantäneanordnungen aufgrund von Überlastungen im Gesundheitsamt verspätet erteilt oder versendet haben und der Zeitraum bereits verstrichen ist“, so Andrea Metzler. Die betreffenden Personen seien aber immer, meist auch telefonisch, informiert worden.

Kommunen tappen im Dunkeln

Abhängig von den Meldungen des Landratsamtes sind auch die Kommunen, wie eine stichprobenartige Nachfrage ergab. Meldeketten haben sie nur mit eigenen Einrichtungen. Bürgermeister und Verwaltungen wissen also selbst auch nur dann über das Infektionsgeschehen in ihrer Kommune Bescheid, wenn sie zeitnah und korrekt vom Kreis informiert werden. Das war aber lange offensichtlich nicht der Fall. Nun sei der Bearbeitungsstau aber abgearbeitet, Neuinfektionen und Sterbefälle könnten wieder aktuell vermeldet werden, so Andrea Metzler.

Ehe Todesfälle allerdings in die Statistik kommen, könnten teilweise Wochen vergehen, wenn zum Beispiel erst ein Totenschein angefordert oder endgültig geklärt werden müsse, ob der Tod in Zusammenhang mit Corona eingetreten sei. Das kann dann auch dazu führen, dass die Meldungen, in welchem Ort wie viele Menschen verstorben sind, und die tabellarische Statistik nicht zusammenpassen. So wurden allein für Teltow seit Jahresbeginn 17 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bekanntgegeben – doch in der Statistik fehlen vier von ihnen.

Im Seniorenheim SenVital in Kleinmachnow starben seit Mitte November 15 Menschen an Corona. Quelle: www.fotofrick.de

Auch fehlt es an Informationen, wo die Menschen gelebt haben, bevor sie verstorben sind. Während üblicherweise kommuniziert wird, dass die Mehrzahl der gestorbenen Personen aus Seniorenheimen kommen, zeigt die detaillierte Aufstellung, dass dies in Teltow seit Weihnachten nur sechs Mal der Fall war. Der Rest seien Einzelfälle, über die es keine weiteren Informationen gebe, so Andrea Metzler. In Kleinmachnow hingegen, wo laut Kreis insgesamt 21 Personen verstorben sind, kamen seit Mitte November zwei aus dem Augustinum und 15 aus dem Seniorenheim SenVital.

Dreiviertel der Sterbefälle sind über 80 Jahre

Generell sind die meisten an Covid-19 verstorbenen Mittelmärker laut Robert-Koch-Institut über 80 Jahre alt und männlich, gefolgt von den Frauen dieser Altersgruppe. Insgesamt stecken hinter 77 Prozent der Todesfälle hochbetagte Senioren. Es folgen die 60- bis 79-Jährigen, die einen Anteil von 22 Prozent ausmachen. Weniger als ein Prozent fällt auf die Gruppe der Frauen und Männer von 35 bis 59 Jahren.

Anders sieht es bei den bestätigten Corona-Fällen aus: Hier sind am stärksten Frauen zwischen 35 und 59 Jahren betroffen (23,3 Prozent), gefolgt von den Männern (18 Prozent) dieses Alters. Fast die Hälfte aller Corona-Infektionen ist dieser Gruppe zuzuordnen. Die über 80-Jährigen sind trotz ihrer hohen Sterberate nur mit 12,4 Prozent vertreten und dabei auch wesentlich mehr Frauen als Männer. Am zweithäufigsten erkranken laut RKI mit 19,9 Prozent Mittelmärker zwischen 15 und 34 Jahren, die wenigsten Fälle treten bei Kindern bis 4 Jahre auf: 119 von ihnen waren bisher von Covid-19 betroffen.

Von Luise Fröhlich und Konstanze Kobel-Höller