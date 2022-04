Mittelmark

Für die mehr als 1.800 Menschen, die aus der Ukraine flüchten mussten und im Landkreis Potsdam-Mittelmark untergekommen sind, besteht jetzt die erste Möglichkeit für medizinische Basisuntersuchungen im Ernst von Bergmann Klinikum in Bad Belzig. Wie Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert mitteilte, können dafür ab Montag, dem 4. April, Termine online gebucht werden. Der Link dafür ist auch auf der Homepage des Landkreises unter www.potsdam-mittelmark.de zu finden.

Buchungsprozess bald auch auf Ukrainisch

„Noch ist der Buchungsprozess auf Deutsch angelegt, derzeit arbeiten wir noch an einer Terminbestätigung auf Ukrainisch“, sagte Schwinzert. Er verweist zudem darauf hin, dass alle Fragen, die sich mit der Ankunft von Flüchtenden aus der Ukraine ergeben, per E-Mail unter asyl@potsdam-mittelmark.de an den Landkreis gerichtet werden können.

Hotline ist von Montag bis Freitag erreichbar

Obwohl die Ausländerbehörde wegen krankheitsbedingtem Personalmangel vom 4. bis 8. April geschlossen bleiben muss, gibt es für Geflüchtete aus der Ukraine und Helfer auch die Möglichkeit, telefonische Anfragen zu stellen. Dafür hat der Landkreis eine Hotline eingerichtet, die unabhängig von der Ausländerbehörde auch längere Zeit nutzbar bleiben wird. Die Hotline ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr freigeschaltet – und zwar unter den Telefonnummern: 0175/256 27 95, 0160/471 71 21 oder 0151/729 32 758.

