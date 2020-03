Potsdam-Mittelmark

Eine Corona-Hotline hat die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark ab heute eingerichtet. Unter der Rufnummer 033841/9 11 11 beantworten zwei Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes allgemeine Fragen rund um das Virus. Das Landratsamt hatte am Mittwoch die ersten beiden Fälle im Landkreis gemeldet. Zwei Männer aus der Gemeinde Seddiner See hatten sich bei einem Ski-Urlaub in Österreich mit der gefährlichen Krankheit infiziert. Sie wurden mit ihren Familien unter häusliche Quarantäne gestellt. Der Krisenstab des Katastrophenschutzes Potsdam-Mittelmark kommt an diesem Donnerstag zusammen, um über weitere Maßnahmen im Landkreis zu beraten.

Von MAZonline