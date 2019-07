Bad Belzig

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark würdigt auch in diesem Jahr mit dem Jugendumweltpreis Projekte der Kinder- und Jugendarbeit, die sich mit dem Schutz und der Erhaltung unserer Umwelt auseinandersetzen. Bewerbungen können noch bis zum 11. Oktober eingereicht werden.

Bewerben können sich alle im Landkreis Potsdam-Mittelmark lebenden jungen Menschen, sowie Jugendgruppen, Jugendvereine, Jugendverbände und Träger von Jugendfreizeiteinrichtungen, der mobilen Jugendarbeit, der Sozialarbeit an Schulen und Horten oder anderen Einrichtungen, die das nachhaltige Engagement von Kindern und Jugendlichen in der Auseinandersetzung mit Natur und Umwelt fördern und damit unterstützen.

Bewerbung per Post und Mail

Die Gewinner werden am Tag der Preisverleihung durch eine Jury ermittelt. Interessenten nutzen für ihre Bewerbung das Formular auf der Internetseite des Landkreises – es soll sowohl per Post als auch per Mail eingeschickt werden.

Die Preisverleihung findet am 16. November im Scala-Kino in Werder/ Havel statt. Das Preisgeld beträgt insgesamt 2500 Euro. Der Sonderpreis „Neue Medien“ wird auch in diesem Jahr an das Projekt verliehen, das gezielt neuen Medien – wie Youtube, Facebook, Instagram – einbindet.

Info: Die Bewerbungsunterlagen für den Jugendumweltpreis des Landkreises Potsdam-Mittelmark gehen an: Landkreis Potsdam-Mittelmark, Jugendförderung, Niemöllerstraße 1, 14806 Bad Belzig. Weitere Infos bei Paula Moritz: 03381/533303, Paula.Moritz@potsdam-mittelmark.de. Das Formular ist zu finden unter: www.potsdam-mittelmark.de/de/bildung-soziales/kinder-jugend-familie/antragsformulare

Von MAZ