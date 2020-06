Landkreis lockt im Corona-Jahr mehr Urlauber an

Potsdam-Mittelmark

Eher zaghaft tasten sich die Menschen im Corona-Jahr nach den Lockerungen der Eindämmungsverordnung wieder an ihren neuen Urlaub heran, stellt Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des mittelmärkischen Tourismusverbandes Fläming in Beelitz fest. Viele wagen sich noch nicht wieder in die Welt hinaus, sondern suchen relativ nahe Ziele im Heimatland. Das spürt der Verband an den stärkeren Nachfragen nach Unterkünften und Sehenswürdigkeiten in den Regionen im Vergleich zu den Vorjahren. Oft ist es auch die ungewisse wirtschaftliche Lage, die Touristen bewegt, ihren Urlaub in diesem Jahr etwas bescheidener zu verleben, sagt Menzel.

Ländlicher Raum gewinnt an Bedeutung

Die Hauptzielgruppen des Verbandes sind Touristen vor allem aus Berlin, aber auch aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das vergangene Pfingstwochenende hat gezeigt: Vor allem Berliner wählen ihre bisherigen Ausflugsziele im Fläming und im Havelland jetzt auch für einen mehrtägigen Urlaub, resümiert der Tourismusexperte. „In den nächsten Jahren wird der ländliche Raum generell für längere Urlaubsaufenthalte an Bedeutung gewinnen“, ist Menzel überzeugt. Radfahren, Wandern oder Skaten gehörten mittlerweile zu den Lieblingsbeschäftigungen der Urlauber. Darum seien beispielsweise der wiedereröffnete Baumkronenpfad oder der Barfußpark in Beelitz-Heilstätten sowie die Fläming-Skate gefragte Reiseziele. An letzterer seien die Unterkünfte schon wieder fast ausgebucht, erklärt Menzel.

Anzeige

Neue Tourismuskampagne im Herbst

Das geänderte Urlaubsverhalten eröffnet gerade dem sogenannten grauen Markt des Gastgewerbes neue Chancen, erwartet Menzel. Darunter sind Gästehäuser mit weniger als zehn Betten zu verstehen, die nicht in der offiziellen Statistik der Übernachtungen aufgeführt werden. Mit einer neuen Kampagne will der Tourismusverband im Herbst in Berlin noch intensiver die Attraktionen des Umlandes wie die Burgen in Bad Belzig und Raben oder das Burgbräuhaus in Bad Belzig anpreisen, die trotz der Nähe vielen Hauptstädtern noch unbekannt sind. Auch in Sachsen soll stärker für die Mittelmark geworben werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Der ländliche Raum wird in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung als Urlaubsziel gewinnen, sagt Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fläming. Quelle: Archiv/Stefan Specht

Von dort sowie aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen kommen die meisten Gäste, die im Hotel „Prinz Heinrich“ in der Inselstadt von Werder übernachten. Seit der Corona-Krise haben sich jetzt auch Touristen aus Bayern und Baden-Württemberg angekündigt. „Einige waren immer auf der Durchreise an die Ostsee und sind etwa drei bis vier Tage geblieben. Nun ist ihnen offensichtlich der Weg zu weit, und sie sind froh, auch in der Werderaner Seenregion genug Wasser zu finden“, sagt Hotelinhaber Michael Scheibe.

Gäste bleiben jetzt länger

Manche würden jetzt sogar Übernachtungen für eine oder zwei Wochen buchen, obwohl das Hotel aufgrund des erhöhten Personal- und Materialeinsatzes wegen der Corona-Schutzbestimmungen seine Preise um zehn Prozent erhöhen musste. Der Hotelier will seine Sommersaison aufgrund der vielen Nachfragen bis in den Oktober hinein verlängern. Sonst wechselte schon im September die Tourismus- in die Geschäftskundschaft über.

Im Hotel „Prinz Heinrich“ in der Inselstadt von Werder übernachten jetzt auch Gäste aus Bayern und Baden-Württemberg, sagt Inhaber Michael Scheibe. Quelle: Archiv

Das „konjunkturelle Pfingstwochenende“ war gleichfalls für Jachthafeninhaber Frank Ringel in Töplitz ein erfolgreicher Start in die Saison, wie er sagt. Auch Ringel registriert in diesem Jahr wesentlich mehr Kundschaft als sonst. „Die Leute fahren mit ihren Booten nicht ans Mittelmeer, sondern setzen sie bei uns ins Wasser und starten in den Urlaub.“

Mehr als 200 Liegeplätze hat der Jachthafen Ringel. Die zehn Gästeplätze in seiner Anlage sind schon fast ausgebucht. Dasselbe lässt sich auch über die Ferienbungalows auf dem weitläufigen Gelände sagen, die Ringel unabhängig vom Hafenbetrieb für Übernachtungen anbietet. „Wir haben auf unserer Anlage ausreichend Platz geschaffen, und der Hafenmeister passt auf, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden“, betont Frank Ringel.

Empfang mit Mund-und-Nasen-Bedeckung

Sabine Crippa vom Hotel „Am Wald“ in Wildenbruch ist froh, endlich wieder Gäste in ihrem Haus empfangen zu dürfen, auch wenn der Neustart eher schleppend anläuft. „Die Leute sind noch etwas verunsichert und finden es manchmal befremdend, wenn sie an der Rezeption von jemandem mit einer Mund-Nasen-Bedeckung empfangen werden. Das sieht natürlich nicht gerade gastlich aus.“

Im Gegensatz zu früher kämen jetzt etliche Buchungsanfragen eher spontan, oft von Gästen, die auf der Durchreise sind. Die Hotelierin hofft, dass bald eine neue Normalität einziehen wird, in der sich auch das Gastgewerbe wieder allmählich aus seiner Starre erholen kann.

Lesen Sie auch

Von Heinz Helwig