Landkreis rüstet mit 30 Kilometer Elektrozaun gegen Wildschweine auf

Potsdam-Mittelmark

Im Landkreis ist ein mobiles Zaunsystem eingetroffen, mit dem sich im Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) Kernzonen mit einem Radius von jeweils drei Kilometer abriegeln lassen. Die aus mehreren stromführenden Litzen, Isolatoren und stabilen Metallstäben samt Schaltgeräten bestehende Konstruktion hat eine Gesamtlänge von 30 Kilometer und wurde auf 14 Paletten beim Kreisstraßenbetrieb in Bad Belzig eingelagert. „Die Zaunrollen kommen nach Bedarf zum Einsatz, wenn es in Potsdam-Mittelmark einen nachgewiesenen ASP-Fall bei einem Wildschwein geben sollte. Das System ist stabil und nicht mit einem normalen Weidezaun vergleichbar“, kündigte der 1. Beigeordnete Christian Stein ( CDU) gegenüber der MAZ an. Stein führt gerade die Amtsgeschäfte für den länger erkrankten Landrat Wolfgang Blasig ( SPD).

Vize-Landrat Christian Stein. Quelle: Frank Bürstenbinder

Derzeit ist die Verwaltung damit beschäftigt, Mannschaften für den Ernstfall im Umgang mit dem Zaunsystem zusammenzustellen und einzuweisen. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter aus dem Kreisstraßenbetrieb, aber auch um Hausmeister und andere Kräfte, die sich zum Kampf gegen ASP berufen fühlen. „Wir haben im Landratsamt eine entsprechende Abfrage gestartet. Die Kräfte müssen notfalls schnell agieren können und sich mit dem Aufbau auskennen“, so der Vize-Landrat. Die flexible Einfriedung besteht aus zahlreichen Rollen und muss per Hand am Boden montiert werden. Die Anschaffungskosten liegen bei mehreren zehntausend Euro, die vom Kreistag als außerplanmäßige Ausgabe genehmigt wurden.

Das Material für den Wildschweinzaun ist eingetroffen. Quelle: Thomas Wachs

Zu den Vorbereitungen auf die ASP gehört außerdem die Erstellung von Kartenmaterial, das den Aufbautrupps und Bergungskommandos bei der Orientierung im Gelände helfen soll. Denn innerhalb einer eingerichteten Kernzone wird nach möglichen weiteren Tierkadavern gesucht. Die für Wildtiere gefährliche Afrikanische Schweinepest wurde bisher in drei Brandenburger Landkreisen nachgewiesen: Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Spree-Neiße. Erste Fälle gibt es auch in Sachsen. Das Einschleppen des ASP-Virus nach Potsdam-Mittelmark ist für Vize-Landrat Stein nur noch eine Frage der Zeit: „Entweder durch Wildschweinrotten, menschliche Aktivitäten, Beutegreifer oder Rabenvögel.“

Von Frank Bürstenbinder