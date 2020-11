Potsdam-Mittelmark

Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) befindet sich nach einem Herzinfarkt seit Donnerstagabend in einer Klinik. Das teilte Kreissprecherin Andrea Metzler am Freitag mit. Er sei ernsthaft erkrankt und werde für mehrere Wochen ausfallen, heißt es in der Meldung weiter.

Der 1. Beigeordnete des Landkreises, Christian Stein ( CDU), übernimmt die Aufgaben des Landrates, bis Wolfgang Blasig wieder genesen ist. Seit 2009 ist Wolfgang Blasig Landrat in Potsdam-Mittelmark und war zuvor Bürgermeister in Kleinmachnow.

Landrat musste viel Kritik einstecken

Bereits in der vergangenen Woche ist Wolfgang Blasig krank gewesen und war deshalb nicht im Amt. Insofern ist besonders in CDU-Kreisen kritisiert worden, dass der 66-Jährige jeweils in Krisensituationen fehlt. So war es im Sommer 2018, als vor den Toren von Treuenbrietzen der Wald auf mehreren hundert Hektar in Flammen stand. So verhielt es sich in diesem Frühjahr, als sich die Covid-19-Pandemie ausbreitete. Der Verwaltungschef kam aus dem Urlaub in Österreich zurück und musste erst einmal zwei Wochen in Quarantäne in seinem Wohnhaus in Kleinmachnow verbringen. Derweil hatte sein Vize Christian Stein ( CDU) den Krisenstab im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) Beelitz-Heilstätten aufgebaut.

Wolfgang Blasig bei der Kreistagssitzung im Februar 2020. Quelle: Frank Bürstenbinder

Immerhin: Die Krankmeldung vorige Woche ereignete sich an jenem Tag, als die Kreistagsvorsitzende Mirna Riuchel ( CDU) angekündigt hatte, die Eilentscheidung für den Bau eines zentralen Gesundheitsamtes am FTZ nicht einfach zu unterschreiben. Vielmehr wird nun bei einem Sonderkreistag am Donnerstag in Bad Belzig darüber beraten, ob es zu der 2,5 Millionen-Euro-Investition kommt.

Weitere Ämter und Pflichten

Mithin ist Wolfgang Blasig auch des öfteren als Vorsitzender des Landkreistages Brandenburg und – gerade im September für zwei weitere Jahre bestätigt – Vizepräsident des Deutschen Landkreistages gefordert. Nicht nur bei den Koalitionsverhandlungen in Potsdam 2019, sondern auch jetzt bei den Verhandlungen über Hilfen wegen der Pandemie verhandelt er –wie es heißt erfolgreich – die Interessen für die Kommunale Familie.

Derweil muss er sich Kritik gefallen lassen, dass nicht nur im Gesundheitsamt, sondern auch einige andere Fachbehörden nicht so gut aufgestellt sind.

