Landrat sorgt sich um jetzt über 100 Corona-Infizierte

Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) ist am Montag nach einer urlaubsbedingten Quarantäne wieder an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Zwei Wochen musste der Verwaltungschef vorsichtshalber in seinem Haus in Kleinmachnow verbringen, weil er in Österreich war.

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) ist wieder an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt Quelle: Frank Bürstenbinder

„Es geht mir gut. Aber nur so gut, wie es einem Landrat mit Städten und Gemeinden in der Corona-Krise gehen kann“, sorgte sich Blasig gegenüber der MAZ. Gleich nach seiner Rückkehr an den Schreibtisch traf sich der Landrat mit seinem Stellvertreter und Leiter des Krisenstabes, Christian Stein ( CDU), um sich im direkten Gespräch über die aktuellen Probleme in Zusammenhang mit der Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit zu beraten. Während seiner Zwangspause ließ sich Blasig täglich online auf den neuesten Stand bringen: „Es gab eine enge Abstimmung mit dem Krisenstab. So,wie das jetzt auch passiert.“

Lage bleibt ernst

Grund zur Sorge gibt es auch weiterhin. So ist die Zahl der Menschen, die sich in Potsdam-Mittelmark nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert haben, seit Montag dreistellig.

Vize-Landrat Christian Stein (CDU) leitet den Krisenstab. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Beelitz-Heilstätten stationierte Krisenstab der Kreisverwaltung meldete um 17 Uhr insgesamt 101 positiv getestete Männer und Frauen. Das sind drei Personen mehr als am Sonntag. Neun Personen befinden sich im Krankenhaus, unveränderte ein Patient muss beatmet werden. Die Zahl der Verdachtsfälle ist um 64 auf 777 Betroffene angestiegen. Schwerpunkt der Corona-Infektionen ist unverändert die bevölkerungsreiche Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf.

Alexander Engel, Koordinator im Krisenstab, freut sich über von Bürgern selbst genähte und aus gewerblichen Beständen stammende Atemschutzmasken. Doch mit privaten Spenden wird der Mangel nicht bewältigt. Quelle: Landkreis

Nach Ansicht von Landrat Blasig gehört es zu den größten Herausforderungen, die Zahl der Corona-Tests bis zu den Osterfeiertagen deutlich zu erhöhen, um sich einen besseren Überblick über die Ausbreitung der Krankheit zu verschaffen. Seine Hoffnung sei es, die Zahl der Neuinfektionen niedrig halten zu können, damit durch den Zeitgewinn alle betroffenen Menschen die bestmögliche medizinische Betreuung erhielten.

Als zweite zentrale Aufgabe nannte Blasig die Beschaffung von deutlich mehr Schutzbekleidung und Atemschutzmasken für medizinisches Personal und Rettungskräfte. „Ich weiß, dass Bund und Land mit Hochdruck an dem Problem arbeiten. Aber der Nachschub muss jetzt kommen.“

Hilfe aus der Bevölkerung

Inzwischen gab es Reaktionen auf einen Hilferuf der Kreisverwaltung an die Öffentlichkeit. Über 100 Atemschutzmasken aus selbst gefertigten und gewerblichen Beständen haben den Krisenstab erreicht. Von dort wird das Material weiter verteilt. Mit Spenden wird der Mangel jedoch nicht bewältigt.

