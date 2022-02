Potsdam-Mittelmark

Vor der Landratswahl in Potsdam-Mittelmark am Sonntag, 6. Februar, hat die MAZ alle sieben Landratskandidaten gebeten, sieben Fragen zu beantworten. Heute in Teil 2: „Die neue Bundesregierung will Cannabis legalisieren. Halten Sie das für richtig – und haben Sie eigentlich schon mal gekifft?“

Marko Köhler (SPD): „Nein, ich habe noch nicht gekifft“

Marko Köhler aus Gömnigk ist Landratskandidat der SPD in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

Marko Köhler (SPD) : Laut dem aktuellen Drogenbericht ist Cannabis die beliebteste Droge unter Jugendlichen. Das zeigt, dass das derzeit geltende Verbot offenbar nur eingeschränkt funktioniert und sogar zu höheren Gesundheitsrisiken führen könnte. Eine Legalisierung könnte zumindest die Qualität, in der die Droge auf den Markt kommt, verändern. Nein, ich habe noch nicht gekifft.

Christian Große (CDU): „Das halte ich nicht für wichtig“

Christian Große: Landratskandidat aus Werder (Havel) Quelle: privat/Große

Christian Große (CDU) : Das halte ich nicht für wichtig. Es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Herausforderungen, die unsere Zukunft betreffen! – Nein, habe ich nicht.

Georg Friedrich Hartmann (Grüne): „Ja, ich habe schon gekifft“

Georg Friedrich Hartmann aus Werder/Havel ist zweiter stellvertretender Vorsitzender des Kreistages von Potsdam-Mittelmark und Landratskandidat für die Wahl am 6. Februar 2022. Quelle: Hermann M. Schröder

Georg Friedrich Hartmann (Bündnisgrüne) : Wichtig ist vor allem die Umsetzung: Die Niederlande hat „die Zügel schleifen lassen“ und heute eine massive Bandenkriminalität. Portugal hingegen verfolgt die „Konsumenten“ nicht mehr. Jedoch hat es die frei gewordenen Kräfte der Polizei und Staatsanwaltschaft für die intensivere Strafverfolgung des Drogenhandels eingesetzt – mit großem Erfolg. Und zur zweiten Frage: Ja, habe ich.

Hans-Peter Goetz (FDP): „Das macht den Dealer arbeitslos“

Hans-Peter Goetz (FDP) ist Rechtsanwalt und möchte Landrat in Potsdam-Mittelmark werden. Quelle: Julius Frick

Hans-Peter Goetz (FDP) : Nicht oberwichtig, aber absolut richtig. Das macht den Dealer arbeitslos, sichert die Qualität und die Polizei kann sich um die wirklich wichtigen Sachen kümmern. Und: Natürlich nicht!

Meiko Rachimow (Piraten): „Alkohol ist die deutlich gefährlichere Droge“

Meiko Rachimow ist selbstständiger IT-Entwickler und möchte Landrat in Potsdam-Mittelmark werden. Quelle: Julius Frick

Meiko Rachimow (Piraten) : Die Legalisierung von Cannabis ist überfällig. Sie erlaubt sinnvolle Jugendschutzmaßnahmen und entlastet Polizei und Justiz. Zudem schafft eine Legalisierung von Cannabis viele Tausend Arbeitsplätze und sorgt dafür, dass jedes Jahr mehrere Milliarden Euro an Steuereinnahmen in die Staatskasse fließen. Ich selber habe schon Alkohol getrunken und auch schon gekifft. Alkohol ist hierbei die deutlich gefährlichere Droge.

Jens Hinze (parteilos): „Es war eine Erfahrung wert“

Jens Hinze (parteilos) aus Niederwerbig möchte Landrat von Potsdam-Mittelmark werden. Quelle: Thomas Wachs

Jens Hinze (parteilos): Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich halte das für richtig. Ja, in meiner Jugend habe ich auch schon mal gekifft und ja es war eine Erfahrung wert.

Stefan Schwabel (parteilos): „War nicht so toll“

Stefan Schwabel ist Ortsvorsteher von Lobbese und bewirbt als parteiloser Kandidat als Landrat. Quelle: Thomas Wachs

Stefan Schwabel (parteilos) : Ich denke, es gibt wichtigere Themen, als die Legalisierung von Cannabis. Ja einmal probiert, war nicht so toll!

