Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Potsdam-Mittelmark wählen am Sonntag, 6. Februar, einen neuen Landrat. Der bisherige Amtsinhaber Wolfgang Blasig (SPD) zieht sich aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig zurück, sieben Kandidaten wollen ihm folgen. Doch für was steht welcher der Kandidaten? Die MAZ hat den Bewerbern auf den Zahn gefühlt – und ihnen sieben Fragen gestellt. Die Antworten aller sieben Kandidaten lesen Sie in den folgenden Texten.

Die Kandidaten: Georg Friedrich Hartmann (Grüne, o.l.), Hans-Peter Goetz (FDP, o.r.), Marko Köhler (SPD, u.l.) und Werner Große (CDU, u.r.). Quelle: Julius Frick, Hermann M. Schröder

7 Fragen, 49 Antworten: der Kandidatencheck

Die Landratskandidaten: Jens Hinze (parteilos, l.), Stefan Schwabel (parteilos, l.) und Meiko Rachmiow (Piraten, r.). Quelle: Thomas Wachs

Die Landrats-Kandidaten im Porträt

Was treibt die Kandidaten vor der Wahl um? Wer sind die Menschen hinter den Namen? Wen hat es wie zur Politik gebracht? Und was macht welcher Bewerber eigentlich, wenn er nicht gerade Wahlkampf macht? Wir haben alle sieben Kandidaten besucht – alle sieben Porträts im Überblick.

Was bei der Wahl am Sonntag, 6. Februar, zu beachten ist

Rund 180.000 Bürgerinnen und Bürger aus Potsdam-Mittelmark können am Sonntag einen neuen Landrat wählen. Viele haben ihr Kreuz schon gemacht und die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Wer erst am Sonntag an die Urne tritt oder sich fragt, wie es nach der Wahl eigentlich weiter geht, findet hier alle wichtigen Informationen.

