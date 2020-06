So feiern Kirchengemeinden in Pandemie-Zeiten Gottesdienst

Kloster Lehnin

Die diesjährigen Lehniner Sommermusiken werden musikalischer Bestandteil der Gottesdienste. Das kündigte Pfarrerin Almuth Wisch von der Evangelischen St.-Marienklosterkirchengemeinde Lehnin an. Wegen der Corona-Pandemie würde die Musikreihe nicht wie in den Jahren zuvor stattfinden können. Der Landkreis habe seine finanzielle Unterstützung bereits zugesagt, so die Pfarrerin, deren Gemeinde die Veranstaltung seit Jahrzehnten ausrichtet.

Der Altar vor der Marienklosterkirche, der seit Ostern steht, bleibt vorerst dort erhalten. Dort liegen Predigttexte bereit, geschrieben von den Pfarrerinnen Almuth Wisch und Adelheid Vitenius. „Ich sehe dort immer wieder Spaziergänger auf Bänken sitzen und die Predigten lesen“, sagt Almuth Wisch. „Wir erreichen so Menschen, die wohl nicht in einen Gottesdienst kommen würden.“

Pfarrer Stefan Hartmann vermisst den Abstand zwischen den Stühlen in der Kirche Roskow. Es gelten strenge Sicherheitsregeln, um die Gottesdienstbesucher vor einer Corona-Ansteckung zu schützen. Quelle: privat

Gottesdienste feiert die Gemeinde in der Klosterkirche Lehnin und der Dorfkirche Rädel unter strikten Sicherheitsvorkehrungen angesichts der Corona-Pandemie. „Ich predige nicht von der Kanzel, weil ich ja sonst meine Aerosole über die Gemeinde verteilen würde“, berichtet Almuth Wisch. Aerosole bergen eine hohe Ansteckungsgefahr. Sie tritt am Altar vor die Gemeinde für ihre Predigten. Zudem gilt Maskenpflicht, Desinfektionsmittel stehen bereit und eine Liste der Gottesdienstbesucher wird geführt und für vier Wochen aufbewahrt. So können bei Infizierungen Kontaktpersonen informiert werden. Auch Singen ist nicht zulässig angesichts der Ansteckungsgefahr.

Erste gemeinsame Andacht seit Monaten

Der Pfarrsprengel Päwesin lädt am Sonntag um 14 Uhr zum ersten Gottesdienst nach der Corona-Pause ein. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, die für alle Gottesdienste landesweit gelten, treffen sich die Gläubigen in der Roskower Kirche. Pfarrer Stefan Hartmann hat mit Helfern am Mittwochabend dafür die Stühle in ausreichendem Abstand im Kirchenschiff verteilt.

Seit dem 10. Mai sind Gottesdienste wieder möglich. „Wir sind sehr gespannt, wie es wird.“ Der Pfarrsprengel beschränkt in den kommenden Wochen die Gottesdienste auf die Kirchen in Brielow, Roskow und Bagow. In der Wohnstätte Lindenhof in Grabow feiert die Gemeinde am 21. Juni um 10 Uhr einen Openair-Gottesdienst. Die Sommerpredigtreihe des Pfarrsprengels werde in diesem Jahr wegen der Pandemie ausfallen, sagte Stefan Hartmann.

Von Marion von Imhoff