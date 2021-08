Potsdam-Mittelmark

Verstärkt auf Onlinekurse setzt die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark im Herbstsemester, das am Montag begonnen hat, nach den guten Erfahrungen damit in den vergangenen beiden Semestern. Doch auch Präsenzkurse sind wieder verstärkt geplant – unter freiem Himmel und in den Unterrichtsräumen.

Abseits der traditionellen Angebote wie Fremdsprachen, Yoga, Zeichen- und Malkurse oder beruflicher Fortbildungen bietet die KVHS erstmals tiergestützte Kurse an, so etwa „Pferde- und Selbsterfahrung: Schön, mich kennenzulernen“. Hier werden Pferde in die Lernphasen mit einbezogen. Mit Präsenz-Kochkursen macht die KVHS erstmals Kochschulen Konkurrenz. Dabei sollen vor allem Kochneulinge angesprochen werden.

Nachhaltige Entwicklung

Schwerpunktthema des Semesters ist „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Hier gibt es neben zahlreichen Vorträgen auch themenbezogene Wanderungen oder einen Onlinekurs, in dem „Nachhaltigkeit und Minimalismus“ gelernt werden (Wie trenne ich mich von unnötigen Gegenständen und lebe nachhaltiger?). Wer seinen Alltag klimafreundlicher gestalten möchte, bekommt Möglichkeiten dazu in „Klimakrise – Deine Chance“.

Schnuppertag

Zum Semesterstart lädt die KVHS am Freitag, 20. August, zu einem „Schnuppertag“ ein. In Bad Belzig, Kleinmachnow und Werder werden verschiedene Kurse in Kurzform kostenfrei zum Ausprobieren angeboten. Die Angebote reichen dabei von Sprachkursen über kreative Angebote bis zu beruflich und technikbezogenen Veranstaltungen, auch aus Gesundheits- und Gesellschaftsthemen kann gewählt werden. Auch Online-Schnupperkurse gibt es. Da die Plätze vor Ort begrenzt sind, bittet die Kreisvolkshochschule um vorherige Anmeldung unter: https://vhs.link/Schnuppertag.

Wer sich zum neuen Semesterangebot informieren möchte, findet den gedruckten Programmflyer an vielen öffentlichen Auslageplätzen der Städte, Ämter und Gemeinden und in den drei Geschäftsstellen der Kreisvolkshochschule in Bad Belzig, Kleinmachnow und Werder. Auf der Homepage www.kvhs-pm.de sind alle Kurse ausführlich dargestellt und können dort direkt gebucht werden.

Von MAZ Online