„Dieses Buch bestärkt mich, nicht nur ausgetretene Wege zu benutzen“

Welche Bücher helfen Brandenburgs Bürgermeistern dabei, in stressigen Zeiten wie diesen einmal abzuschalten? Bei welchem Titel können sie sich entspannen, welcher hilft ihnen dabei, zu reflektieren? Was bedeuten ihnen diese Bücher und wie sind sie darauf gestoßen? Die MAZ hat sich bei ihnen umgehört – vielleicht ist ja auch für Sie etwas dabei.

Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski empfiehlt unter anderem "Metropol". Quelle: Ulrich Wessollek/Rowohlt

Friedhelm Boginski ( Eberswalde) kann sich nicht auf ein Buch festlegen. Ihm fallen zwei Titel ein, die er empfehlen möchte: „Metropol“ von Eugen Ruge verdeutliche, dass jede Zeit ihre eigenen Herausforderungen habe. „Eine gute Erinnerung in diesen Tagen.“ Und die Wanderungen durch die Mark Brandenburg von Theodor Fontane, die sich hervorragend zur Entspannung eignen. Auch Thomas Kielingers „ Winston Churchill: Der späte Held“ und „Der Lärm der Zeit“ von Julian Barnes liegen ihm am Herzen. An neue Bücher kommt er quasi indirekt: „Meine Frau liest sehr viel und legt mir immer die herausragenden Bücher hin. Bis jetzt hat sie mit ihrer Auswahl stets richtig gelegen.“

Thomas Schmidt, Teltows Bürgermeister, liest "Juni 53." Quelle: Dirk Pagels/dtv

Ruinen, Kälte, Hunger, Tod: Dunkle Zeiten werden sehr eindringlich und sehr nah geschildert in den Kriminalromanen von Frank Goldammer, deren Handlung im Dresden der späten Kriegs- und frühen Nachkriegsjahre bis in die DDR-Zeit spielt. „Juni 53“ ist das Buch, das Thomas Schmidt ( Teltow) gerade liest. Ihm gefällt, dass Goldammer seine Krimis glaubwürdig und spannend konstruiert. Dabei gelinge es ihm, eine sehr nachdrückliche Stimmung zu erzeugen. „Sein Kommissar Max Heller muss dabei in schwierigen Zeiten Großes leisten.“ Der Leser werde durch verschiedene historische Ereignisse geführt, geschichtliche Begebenheiten werden geschickt mit der kurzweiligen Kriminalhandlung verknüpft.

Auch den Bezug zu heute sieht Schmidt: „Die historische Krimireihe um den Oberkommissar vergegenwärtigt mir besonders in diesen Zeiten einmal mehr, dass Deutschland und wir als Gemeinschaft in unserer Historie bereits einige Herausforderungen meistern mussten. Mich stimmt die Lektüre insoweit zuversichtlich und hoffnungsvoll, zeigt sie doch, dass unsere Gesellschaft stark genug ist, derartige Krisenzeiten zu überstehen.“ Gerade in der sehr schwierigen Situation, die wir derzeit alle durchleben müssen, rufe er sich gern in Erinnerung, was auch die Bundeskanzlerin jüngst in ihrer Ansprache an die Bevölkerung sagte: „Wir haben eine historische Aufgabe zu bewältigen. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt.“

Abgesehen davon, dass Schmidt sich von Haus aus für Geschichte interessiert, hat er auch eine persönliche Verbindung zu Dresden, da seine Großeltern dort verwurzelt waren. Zu einem der Schauplätze der Krimireihe hat er sogar einen unmittelbaren Bezug, erzählt er: „In der Nähe befindet sich auch heute noch ein Familiengrab, welches ich pflege und regelmäßig besuche.“

Zudem plane die Stadtbibliothek Teltow eine Lesung am 17. Juni. „Dieser Termin könnte passender nicht sein, denn er stellt einen direkten historischen Bezug zur Handlung des Krimis her.“ Schmidt ergänzt mit einem persönlichen Anliegen: „In diesen Zeiten ist es immens wichtig, sich auf das Essenzielle und Wesentliche zu besinnen und daran zu glauben, dass wir mit Solidarität und Nächstenliebe auch diese historische Aufgabe bewältigen werden.“

Steffen Scheller, Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg, liest „Racheherbst“. Quelle: Rüdiger Böhme/Goldmann

Steffen Scheller ( Brandenburg/H.), liest derzeit abends das Buch „Racheherbst“ von Andreas Gruber. „Da komme ich auf andere Gedanke und schlafe dann oft auch schneller ein.“ In dem Buch folgt der Leipziger Kriminalkommissar Walter Pulaski seinem Instinkt mit viel Spürsinn, bis er den Fall geklärt hat. Zu dem Buch ist Scheller gekommen, weil er ein Fan der Bücher Grubers ist: Er hat schon „Rachesommer“ und andere Kriminalromane des Autors gelesen.

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang liest „Die Kunst des Klugen Handelns“. Quelle: André Großmann/dtv

Roland Leisegang ( Bad Belzig) hat sich als aktuelle Lektüre ein Buch ausgesucht, das ihm „auf beeindruckende Weise zeigt, welche ,Fehler’ wir Menschen – oft unbewusst – in unserem Handeln machen.“ Es bestärke ihn, nicht nur ausgetretene Wege zu benutzen. Die Rede ist von „Die Kunst des klugen Handelns“ von Rolf Dobelli, das Leisegang liest, ohne eine Vorahnung zur Corona-Krise gehabt zu haben: Der Untertitel lautet „52 Irrwege, die Sie besser anderen überlassen“ und gibt den Inhalt schon recht genau an, sagt er. „In 52 Kapiteln zeigt Dobelli, warum es sich lohnt, Türen zu schließen und auf Optionen zu verzichten, warum Informationsfluss zu unklugen Handeln anstiftet, warum Geld stets in emotionale Kleider gehüllt ist und wir es darum oft unbedacht ausgeben.“ Wie das Buch den Weg zu ihm gefunden habe, wisse er nicht. „Aber es ist hilfreich, im Umgang von Mensch zu Mensch. Es gibt gewiss unterhaltsamere Bücher, aber die Erkenntnisse aus diesem Buch sind sehr nützlich.“

