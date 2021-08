Leute in Brandenburg an der Havel: Von Buddhisten, einer neuen Professorin und Lektionen über den Mauerbau

Päwesin

Beeindruckt zeigte sich der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Erik Stohn, von einem Besuch des Buddhistischen Klosters in Päwesin. Das lag nicht nur am Feuerwehrkuchen im „Backwahn“, sondern an einer kleinen Einführung über den Weg bis zur Erleuchtung durch Losang Kyabchok von der Klosterleitung.

Andere Menschen zu respektieren sei Grundlage für Harmonie und Liebe. Ein buddhistischer Grundsatz, den Stohn mit Blick auf die verbalen Attacken der AfD im Landtag nur schwer beherzigen kann: „Vielleicht muss ich tatsächlich ruhiger und gelassener werden.“ Zu einem Aufnahmeantrag in die Klostergemeinschaft kam es allerdings nicht.

Birgit Didczuneit-Sandhop. Quelle: Rüdiger Böhme

Am 31. August hat sie einen angenehmen und nicht ganz unbedeutenden Termin bei dem Präsidenten der Technischen Hochschule in Brandenburg an der Havel. Andreas Wilms wird die Chefärztin der HNO-Klinik im Städtischen Klinikum Brandenburg zur Honorarprofessorin bestellen für herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Medizininformatik. Birgit Didczuneit-Sandhop ist damit die erste Frau in kommunalen Krankenhaus, die die Professorenwürde übertragen bekommt wird. Das will gefeiert werden. Die auch kommunalpolitisch engagierte Spezialistin für Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen lehrt nicht nur an der THB, sondern führt auch immer wieder junge Frauen und Männer der Medizinischen Hochschule Brandenburg in die Besonderheiten und Tücken ihres Fachgebiets ein.

Patrick Meinhardt (FDP) Quelle: Jürgen Lauterbach

Der 13. August 1961 ist ein Schicksalstag der Deutschen. Der Mauerbau besiegelte die Teilung und trennte Ost und West für 28 lange Jahre. In der ehemaligen DDR wissen das die Menschen nur allzugut, auch heute noch. Der FDP-BundestagskandidatPatrick Meinhardthat jetzt trotzdem noch einmal an dieses Datum erinnert. „Der Mauerbau ... steht für mich wie kein anderer Tag als ein Zeichen des Unrechtsstaates DDR und als Ausdruck der Unmenschlichkeit der Stasi-Diktatur“, lässt er in einer Presseerklärung wissen. Patrick Meinhardt ist Jahrgang 1966. „Gerade der 60. Jahrestag führt uns nochmals vor Augen, unter welchem menschenverachtenden Regime die Bürgerinnen und Bürger der DDR haben leiden müssen“, teilt er weiter mit. Meinhardt kam in Baden Baden zur Welt.

Von bür, jl, hms