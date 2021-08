Lieferdienst für Mittelmark: Regiobus will Pakete transportieren

Werder

Mehrere Millionen Kilometer fahren die Regiobusse im Jahr quer durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark – eine ideale Voraussetzung, um mit ihnen auch Waren kleiner und mittlerer Betriebe zu transportieren. „Mit Frachtbrief, versichert und natürlich pünktlich“, sagt der scheidende Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig.

Probebetrieb noch in diesem Jahr

Was sich noch wie Zukunftsmusik anhört, nämlich Ladeflächen zu teilen, um mehr Waren effektiver vom Land in die Stadt zu bringen, konkretisieren Mitarbeiter des Unternehmens Landlogistik gerade im ersten Probebetrieb. Hennig kündigt an, die Linie 608 werde noch in diesem Jahr testweise Waren mitnehmen – alles im Rahmen der einjährigen Machbarkeitsstudie „Kleingütermitnahmesystem für die Region“, deren Ergebnisse die Landlogistik gerade in Werder vorgestellt hat. Finanziert hat die Studie das Bundesverkehrsministerium.

Vom Spargelhof in den Hofladen

Die Transportidee fortführen wollen zum Beispiel der Spargelhof Syring und die Weidelandfarm Engelhard. Beide haben jetzt eine Ladeflächen-Fahrgemeinschaft gebildet, um den Hofladen des Rosenguts Langerwisch zu beliefern, berichtete Landlogistik-Projektleiter Lukas Weber. Speditionen für den Auftrag kleinerer Warenmenge zu bekommen, sei schwierig, da sei man schon glücklich, überhaupt Angebote zu bekommen, so der Tenor bei Betrieben.

Lieferungen zu bündeln und dies für mehr als 350 Kleinbetriebe attraktiv zu gestalten, das ist auch Neuland für die Wirtschaftsförderung des Landkreises. Potsdam-Mittelmarks stellvertretender Landrat Christian Stein (CDU) und Abteilungsleiterin Claudia Segbert sicherten aber zu, die Unternehmensumfrage, Datenanalysen und das erarbeitete Netzwerk im Blick zu behalten.

Niedrigere Preise sollen auch Kunden locken

Wichtigster Aspekt dabei ist natürlich der betriebswirtschaftliche Gewinn. Jede Tour, die ein Betrieb nicht selbst fahren muss, erspart Stundenlohn und Fahrtkosten. Aber auch für die sogenannte „Sowieso-Tour“ haben die Logistiker einen Kilometerpreis ausgerechnet, um die Mitnahme gerecht zu finanzieren. „Gewinn bringt ein Kleingüter-Mitnahmesystem aber erst, wenn die Buchung oder die Vermietung von Ladeflächen automatisiert, transparent und digital über ein online-Portal funktioniert“, erklärte Landlogistik-Geschäftsführerin Anja Sylvester – und dies sei der nächste Schritt, der angestrebt werde. Der Ehrgeiz lohne sich, schließlich werden die Einsparungen an die Verbraucher weitergegeben. Diese kaufen dann mehr regionale Produkte und kurbeln die Produktion der ländlichen Betriebe an. Die Zahl der Mitarbeiter steige, so die Erfahrung.

Idee aus der Uckermark

Der Landkreis Uckermark betreibt bereits erfolgreich den „KombiBus“. Die Linienbusse der Uckermärkischen Verkehrsbetriebe übernehmen seit 2012 Kurierdienste für Betriebe. Die Kunden stammen überwiegend aus dem Dienstleistungs- und Gastronomiesektor. Ein eigener Anhänger wird dafür an die Linienbusse angekoppelt. Auch die Unternehmen in Potsdam-Mittelmark liegen zumeist in der Nähe einer Haltestelle, hat das Team von Lukas Weber ermittelt.

Gemeinsam mit Hans-Jürgen Hennig bereite man jetzt den Probetrieb vor. „Auf der Linie 608 von Potsdam nach Beelitz/Dobbrikow soll der Bus nun mit einem Anhänger ertüchtigt werden und die anliegenden Betriebe werden jetzt angeschrieben“, berichtet Lukas Weber. Noch steckt das Projekt aber in den Kinderschuhen. So sieht Hennig Probleme in Potsdam am Hauptbahnhof, von wo der Fahrer schnell zum Betriebshof nach Babelsberg weiterfahren muss. Der Betriebshof wird als Abhollager für Lastenfahrradkurierdienste genutzt, damit die Güter vom Land dann auch frisch und heile an die Kunden in Potsdam geliefert werden könne.

Von Gesine Michalsky