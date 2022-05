Linke und Grüne: OB Scheller zeigt Gleichstellung „demonstrativ den ausgestreckten Mittelfinger“

Brandenburg/H

Mit harscher Kritik an Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) haben sich die Stadtverordneten Claudia Sprengel (Linke) und Anette Lang (Grüne) an die Öffentlichkeit gewandt.

Im Nachgang an die jüngste Stadtverordnetenversammlung kamen beide zu dem Schluss: Es sei Scheller „nach unserem Eindruck erkennbar wichtig, denen, die sich für Gleichstellung und Gleichberechtigung stark machen, demonstrativ den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen. Dafür gibt es nur einen Ausdruck: schäbig! Und das trifft auch für die zu, die sich an diesem Vorgang beteiligt haben.“

Claudia Sprengel sitzt für die Linke in der Brandenburger Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Antje Preuschoff

Was war passiert? Um mehr weibliche Straßennamen im Stadtbild zu haben, hatte eine Arbeitsgruppe im Vorjahr eine Liste mit sieben Frauennamen vorgeschlagen, nebst Plätzen und Wegen, die in Verbindung mit ihnen standen. Die Stadtverordneten beschlossen dann, die Verwaltung zu beauftragen, diese Vorschläge zu prüfen und im Falle eines positiven Prüfergebnisses die Umsetzung in den Jahren 2022 und 2023 vorzunehmen.

Unter anderem war beschlossen worden, die namenlose, im Volksmund „Pfaffekai“ genannte Ablage an der Neustädtischen Wassertorstraße nach der Slavenfürstin Petrussa zu benennen.

Wie berichtet, entspann sich in der jüngsten SVV eine lange Diskussion zu Sinn und Unsinn eines solchen Vorgehens und schnell wurde deutlich, dass die übergroße Mehrheit der SVV gar nichts mit der Slawenfürstin anfangen konnte, die vor fast 1000 Jahren in Brandenburg gelebt haben soll und von der – wie die Verwaltung schreibt – nur sehr wenig bekannt ist.

Anette Lang, Stadtverordnete von B90/Grüne. Quelle: Rüdiger Böhme

Oberbürgermeister Scheller habe demonstrativ gezeigt was er von dem SVV-Beschluss halte. „Nämlich gar nichts. Ähnlich tat dies die Mehrheit der SVV-Mitglieder“, echauffieren sich Lang und Sprengel.

Tatsächlich hatte Scheller die Benennung des Platzes als Beschlussvorschlag in die SVV gegeben und ein der Vorschlag des Stadtverordnetenvorstehers diese Vorlage nach einige Diskussion in die Ausschüsse zurück zu verweisen fand keine Mehrheit. Die SVV wollte das Thema beschließen und vom Tisch haben.

„Scheller stimmte selbst mit sichtlichem Genuss gegen seinen eigenen Beschlussvorschlag“, klagen nun die beiden Frauen. Nun bleibe die Fläche weiter ohne offiziellen Namen. Es sei ja nicht so, als gäbe es nichts wichtigeres zu tun, als um Straßenbenennungen zu streiten, räumen die beiden ein.

„Aber es bleibt eine Feststellung, dass Gleichberechtigung und Gleichstellung keine Selbstläufer sind – noch nicht einmal bei der Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen auf die man sich bereits verständigt hatte“, schreiben sie abschließend.

Von Benno Rougk