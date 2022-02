Hoffnung im Wahllokal 1502 im Ernst-Haeckel-Gymnasium in Werder (Havel): Die Wahlbeteiligung war dort beim ersten Wahlgang, 6. September, am Nachmittag höher als am Vormittag. Dies könnte ebenso dieses Mal so sein. Von den 963 Wahlberechtigten haben inzwischen mehr als 300 Menschen gewählt. 211 von diesen waren Briefwähler. Am 6. Februar, beim ersten Urnengang, waren 180 Werderaner in dem Wahllokal. Die Wahlbeteiligung könnte allerdings besser sein, sagen die vier anwesenden Wahlhelfer.