Seddiner See

In Neuseddin kam es am Donnerstag gegen 13.55 Uhr zu einem Unfall zwischen Lastwagen und Radfahrer. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer wollte von der Pappelallee nach rechts in die Kunersdorfer Straße einbiegen. Als er anfuhr, übersah er offenbar einen 34 Jahre alten Radfahrer, der von rechts auf dem Fahrradweg kam und die Fahrbahn der Pappelallee überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Anzeige

Von MAZonline