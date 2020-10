Bad Belzig

Auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin ist am Montagnachmittag in Höhe des Rasthofs Fläming-Ost ein Lkw mit einem VW zusammengestoßen. Der 66-jährige Lkw-Fahrer wechselte mit seinem Sattelzug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dabei den Pkw.

Der VW schleuderte in die Mittelleitplanke, bevor er schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand kam. Die 52-jährige VW-Fahrerin und ihr 48-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall teils schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sie um die beiden. Sie mussten später in einem Potsdamer Krankenhaus untersucht und behandelt werden.

Anzeige

Für den Zeitraum der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Berlin kurzzeitig voll gesperrt. Der VW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf über 23.000 Euro geschätzt.

Von MAZ