Mittelmark

Die Feuerwehrleute in Cobbelsdorf, einem kleinen Ortsteil von Coswig, stehen noch unter Schock. Ihr nagelneues Löschfahrzeug hat einen Totalschaden erlitten. Bei einem Einsatz am Samstagmorgen auf der A 9 zwischen den Ansschlussstellen Köselitz und Klein Marzehns raste ein Lkw in das Feuerwehrauto. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug auf die Seite. Wie durch ein Wunder wurde keiner der Kameraden verletzt. Selbst der Maschinist, der in der Regel am Fahrzeug verbleibt, kam unbeschadet davon. Der Feuerwehrmann befand sich mit seinen anderen Kameraden in sicherer Entfernung vom Auto. „Bei diesem Einsatz war das Fahrzeug mit drei Feuerwehrleuten besetzt“, sagte der Cobbelsdorfer Ortswehrleiter Andreas Schliemann der MAZ.

Zum Glück gab es bei diesem Unfall keine Verletzten. Quelle: Feuerwehr Cobbelsdorf

Einsatzkräfte aus Potsdam-Mittelmark waren nicht an der Unfallstelle. „Die Kameraden aus Sachsen-Anhalt hatten Glück im Unglück. 30 Sekunden früher waren die Männer noch im Auto“, berichtete Mittelmarks Kreisbrandmeister Jens Heinze der MAZ. Für das Löschfahrzeug der Marke Rosenbauer, das auch für den Katastrophenschutz zum Einsatz kommen sollte, war es der erste scharfe Einsatz. Cobbelsdorf ist die erste größere Feuerwehr auf der Anhalter Seite der A 9. Diese rückt bei Unfällen bis nach Klein Marzehns, also auf mittelmärkisches Gebiet, aus.

Die Unfallstelle bei Klein Marzehns. Quelle: Feuerwehr Cobbelsdorf

Seinen Anfang nahm das Drama wegen eines Gefahrgutlasters, der gegen 6 Uhr bei plötzlicher Glätte von der Autobahn abgekommen war. Die Cobbelsdorfer stellten ihr Fahrzeug zur Sicherung der Unfallstelle ab. Zu einer Sperrung der Richtungsfahrbahn Berlin war es noch nicht gekommen. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer sah das Feuerwehrauto zu spät und raste dagegen. „Inzwischen haben wir uns wieder gesammelt. Außerdem sind schon Bemühungen für ein Ersatzfahrzeug angelaufen“, so Ortswehrleiter Schliemann. Mittelmarks Kreisbrandmeister Heinze ergänzt: „Bei diesem Unfall kommen schlimme Erinnerungen hoch.“ Im Herbst 2017 waren zwei Lehniner Feuerwehrleute bei einem Unfalleinsatz auf der A 2 getötet worden, weil ebenfalls ein Lkw gegen ein Löschfahrzeug gerast war.

Von Frank Bürstenbinder