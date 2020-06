Lkw verliert Anhänger auf der A 2 – Fahrer bemerkt es nicht

Mittelmark

In der Nacht zu Mittwoch verlor der Fahrer eines Lkw auf der A 2 seinen Anhänger. Der Mann war gegen 2.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wollin und Brandenburg in Richtung Potsdam unterwegs, als er an der Zugmaschine eine Reifenpanne bemerkte. Der Mann fuhr seinen Sattelzug noch bis zum Parkplatz Temnitz. Erst dort bemerkte er, dass sich offenbar infolge des Reifenschadens der Anhänger gelöst hatte.

Dieser stand herrenlos auf dem Seitenstreifen der Autobahn herum, laut Polizei ragte lediglich ein kleiner Teil auf die rechte Fahrspur. Die alarmierten Beamten sicherten die Stelle.

Anzeige

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf. Zu einem Unfall kam es nicht.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Philip Rißling