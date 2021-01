Brandenburg/H

Inklusion gibt es in Brandenburg an der Havel nicht nur auf dem Papier. Inklusives Wohnen gibt es nun sogar an einer der besten Wohnlagen der Brandenburger Innenstadt, an der Krakauer Straße, direkt an der Ostmühlenhalbinsel. Endlich kann der Ein- und Umzug am 11. Januar beginnen.

Das neue Wohnprojekt der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal ist ein 50 Meter langen Riegel an der Krakauer Straße. Hier noch als Entwurf. Quelle: Kirsten Parmakerli

Knapp zwei Jahre nach dem Spatenstich im Februar 2019 können ab 11. Januar die Bewohnerinnen und Bewohner mit Beeinträchtigung, die Jahrzehnte in der ehemaligen Landesklinik in Haus 2 und Haus 5 gelebt haben, ihre neuen Wohnungen in die Krakauer Straße 55-56 in Brandenburg an der Havel beziehen.

Der Umzug erstreckt sich über drei Tage. Es ist keine Floskel, wenn Wolfgang Kern gegenüber der MAZ sagte: „Leben wie du und ich, teilweise mit Assistenz.“ Kern ist Sprecher der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, die gerade an der Krakauer Straße ein großes Wohnhaus errichtet haben, das die traumhaft gelegene Havelhalbinsel hinter sich versteckt und den Straßenlärm für das Villenviertel verschluckt.

Zum Spatenstich für den Neubau „Inklusives Wohnen“ auf der Osthalbinsel durch die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal begrüßte 2019 Geschäftsführer Martin Wullf die Gäste. Quelle: Rüdiger Böhme

In den Neubau werden 31 Menschen einziehen, die geistig behindert sind oder seelische Schäden haben – und jahrzehntelang auf dem Gelände der heutigen Asklepios-Klinik leben mussten. Zudem ziehen Menschen in 13 Wohnungen im Obergeschoss mit 35 bis knapp 80 Quadratmetern Fläche ein, die frei vermietet werden.

Nicht abgeschottet sondern offen

„Sie sollen sich begegnen, treffen, sprechen, aufeinander achten. Es sollte ein stadtnahes Quartier sein, aber auch nicht abgeschottet. Nur so kann man Inklusion leben“, sagt Arne Breder von der Stiftung der MAZ.

Anlässlich des Spatenstichs im Januar 2019 hatte Geschäftsführer Martin Wulff erklärt: „Wir möchten, dass die Bewohner der ehemaligen Landesklinik Brandenburg genauso leben, wohnen und arbeiten können, wie es für jede und jeden von uns völlig normal ist.“ Jetzt sei die dieser Wunsch Wirklichkeit geworden.

Aufwändiger Bau

Das dreigeschossige Wohnhaus wurde auf 102 Pfählen in etwa 16 Metern Tiefe gegründet. Es erstreckt sich über eine Länge von 66 Metern erstrecken und hat die Breite von 14,5 Metern. Das Bauprojekt hat ein Volumen von etwa 5,5 Millionen Euro und wird von der ILB gefördert. Die offizielle Einweihung wird stattfinden, wenn die Corona-Pandemie sich gelegt hat, teilt die Stiftung mit.

Ursprünglich sollte das Gebäude bereits vor einem halben Jahr den Nutzern übergeben werden, doch die Pandemie verzögerte die Fertigstellung. Nun bleibt abzuwarten, wie sich das Zusammenleben auf der Ostmühlenhalbinsel entwickelt.

Als 2017 bekannt wurde, dass sich die Stiftung mit dem Besitzer des Areals Bernd Jansen handelseinig geworden war, machte sich Protest breit. Unter der Hand ging es immer um die Frage, wie man an solch einem exklusiven Standort mit Villen und einem Heim für geistig behinderte Menschen zusammenleben könne.

Längere Diskussion mit positivem Ausgang

Vordergründig wurden andere Gründe ins Feld gebracht, um gegen das Projekt zu opponieren. Beispiele: Ein Anwalt fragte im Januar 2018 bei einer Infoveranstaltung der Stiftung für die Bewohner der Ostmühlenhalbinsel, nach den Emissionen des Hauses. Stiftungs-Geschäftsführer Martin Wulff damals: „Es sind normale Menschen, die meisten sind lieb und ruhig, vielleicht ist einer mal laut, es wird aber durchs geschlossene Fenster nicht zu hören sein.“ Eilig korrigierte sich der Fragesteller, er meine Verkehrsemissionen.

Die Frage war allerdings für alle schon beantwortet. Ein Anwohner fragte dann, ob diese Art des Betreuten Wohnens die Maßstäbe für „höherwertiges Wohnen“ erfülle, wie es in der Quartiersbeschreibung stand. Das bejahte Wulff.

Keine Angst

Einige der 31 neuen Bewohner sind Menschen, die eine Assistenz und einer festen Tagesstruktur brauchen. Sie haben eine Lernbehinderung, eine geistige Behinderung in Kombination mit psychischen Erkrankungen, darunter Depression, Angststörung, Autismus oder Psychose.

Straub war und ist sich sicher, dass das Zusammenleben dort wie anderswo gelingt. Einer jungen Mutter, die damals von ihm wissen wollte, ob sie sich Sorgen um ihre Kinder auf der Spielstraße machen müsse, antwortete er: „Wenn sie denken, ihre Kinder bekommen Angst vor unseren Bewohnern, kann ich sie beruhigen. Eher liegt der Fall umgekehrt. Unsere Patienten sind mir lieber als alle Stadtneurotiker.“

Von Benno Rougk