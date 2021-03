Potsdam-Mittelmark

Vor einem Jahr begann sich das Coronavirus in Potsdam-Mittelmark auszubreiten. Am Anfang standen zwei Infizierte, die das Virus aus dem Österreich-Urlaub eingeschleppt hatten. Es folgte die erste Welle, eine Sommerpause und dann der Beginn der zweiten, kritischeren Infektionswelle mit vielen Todesopfern. Inzwischen haben sich 5903 Mittelmärker nachweislich angesteckt. 168 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Ein Rückblick auf das vergangene Jahr.

März 2020

11.März: Zwei Männer aus Seddiner See werden positiv auf Corona getestet und sind die ersten bestätigten Fälle des Landkreises. Sie haben sich im Österreich-Skiurlaub angesteckt. So ergeht es auch einem Mann aus Michendorf, der am Tag darauf zum dritten gemeldeten Corona-Fall wird.

13.März: Werders Baumblütenfest wird abgesagt. Kommunen richten Notfall-Kitas für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen ein. Spargel-Betrieben fehlen Erntehelfer aus osteuropäischen Ländern.

15.März: Landrat Wolfgang Blasig muss nach Rückkehr aus Österreich-Urlaub in Quarantäne

18.März: Anlaufstelle für Patienten mit Atemwegserkrankungen in Werder eingerichtet (am ersten Tag 69 Patienten versorgt); weitere Teststationen im Landkreis geplant

Die Turnhalle des Gymnasiums wurde zum Testzentrum umfunktioniert Quelle: Stadt Werder

31.März: Erste Lieferung der dringend benötigten Schutzausrüstung (Masken, Kittel, Brillen) ist im Landkreis angekommen und auf Teststationen, Krankenhäuser und Praxen verteilt – Ausrüstung bleibt Mangelware.

31.März: Erster Corona-Toter ist ein Rentner aus Werder.

April 2020

2.April: Die Zahl der Corona-Verstorbenen steigt auf vier. Ordnungsamt-Streifen in Werder und Michendorf werden verstärkt, um zum Beispiel das Betretungsverbot von öffentlichen Plätzen zu kontrollieren.

10.April: Werder wird mit 60 von insgesamt 255 Corona-Fällen und vier Todesfällen zum Hotspot. Besonders betroffen ist das Seniorenheim „Haus am Zernsee“ in Werder.

23.April: Im Dorf Netzen müssen 15 Mädchen und Jungen aus der Kita-Notbetreuung in die zweiwöchige Quarantäne wechseln. Erstmals in Brandenburg hat sich eine in Notbetreuung eingesetzte Erzieherin mit dem Corona-Virus angesteckt.

Mai 2020

11.Mai: Infektionsgeschehen beruhigt sich (insgesamt 493 Corona-Fälle). Regiobus installiert Plexiglas-Scheiben an Fahrerabteilen zum Schutz der Busfahrer.

26.Mai: Acht Mitarbeiter des Postverteilzentrums Stahnsdorf positiv getestet – voreilige Mitteilung des Kreises über Quarantäne für die gesamte Nachtschicht wird wieder zurückgenommen.

Juni 2020

15.Juni: Die Corona-Abstrichstelle am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen schließt.

Tourismus läuft in der Region nach der Zwangspause wieder an: Camping-Boom, Run auf Hausboote, ausgebuchte Hotels in Potsdam-Mittelmark.

19.Juni: Krisenstab trifft sich ein letztes Mal im Feuerwehrtechnischen Zentrum Beelitz-Heilstätten, Grund: Die Fallzahlen sinken seit längerem.

Blick in die vorübergehende Bleibe des Krisenstabs. Quelle: Frank Bürstenbinder

Juli 2020

20.Juli: Stahnsdorfer Flüchtlingsheim (175 Bewohner) ist nach einer Infektion unter Quarantäne. Am 29. Juli rebellieren die Bewohner gegen die Anordnung und bedrohen Wachschutz-Mitarbeiter, Quarantäne wird bis 2. August nach weiterem positiven Test verlängert.

August 2020

6.August: Sprunghafter Anstieg der Neuinfektionen nach Ausbruch in Belziger Übergangswohnheim für Geflüchtete.

13.August: Freibad Kiebietzberge muss tausende Badelustige wegen der Corona-Beschränkungen abweisen. Erster Corona-Fall nach den Ferien in Teltower Anne-Frank-Grundschule (wahrscheinlich im Urlaub infiziert) aufgetreten – eine Klasse muss in Quarantäne.

September 2020

3.September: Boom im Standesamt – Paare nutzen Lockdown-Pause für ihre Trauungen

Oktober 2020

16.Oktober: Marzahna wird zum Corona-Hotspot, neun Menschen haben sich hier nach einer privater Feier infiziert, mehr als 50 Quarantäne-Fälle. In den kommenden Tagen steigen die Infektionszahlen in Marzahna weiter.

22.Oktober: Zwei Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben sich infiziert – eine steckte sich in Marzahna an.

27.Oktober: Landkreis wird zum Risikogebiet, Inzidenz 50 überschritten; Bushido hat sich mit Corona infiziert

30.Oktober: Die zweite Corona-Welle fordert nach langer Pause einen weiteren Todesfall im Landkreis.

November 2020

3.November: Quarantäne für hunderte Schüler und viele Lehrer im Landkreis angeordnet, auch Kitas und Seniorenheime sind betroffen.

10.November: Mittelmarks Krankenhäuser kämpfen mit großen Personalsorgen. Zirkus Renz sitzt wegen Corona-Lockdown in Beelitz fest.

Die Zirkusfamilie Renz ist wegen der Pandemie in Beelitz gestrandet. Quelle: Gesine Michalsky

12.November: Inzidenz überschreitet 100, ab jetzt gilt Maskenpflicht auf Märkten.

20.November: Gesundheitsamt soll in Modulbau im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz zentriert werden.

27.November: Neuer Höchststand bei Inzidenz erreicht (115,9) – der Teil-Lockdown bringt keine Entspannung.

Dezember 2020

3.Dezember: Baumblütenfest für 2021 abgesagt. Vogelpark in Teltow kämpft um seine Existenz.

4.Dezember: Kein Impfzentrum für Potsdam-Mittelmark geplant. Sorge um erneut steigende Infektionszahlen zwischen Weihnachten und Silvester beim Vize-Landrat Christian Stein (CDU).

17.Dezember: Corona grassiert in jedem vierten Seniorenheim des Landeskreises - Ausbrüche fordern einige Todesopfer.

Januar 2021

4.Januar: Corona-Lage bleibt kritisch: neun Tote seit Weihnachten.

Das Seniorenzentrum „Wachtelwinkel“ war eines der stark betroffenen Senioreneinrichtungen in der zweiten Corona-Welle. Quelle: Bernd Gartenschläger

7.Januar: Tag der meisten Neuinfektionen binnen 24 Stunden – Kreis meldet 178 neue Ansteckungen. Die 200er-Inzidenz wird wieder überschritten, damit gilt jetzt ein 15-Kilometer-Bewegungsradius ab der Kreisgrenze.

Gesundheitsamt kommt in Rückstand bei der Abarbeitung der Quarantäne-Bescheide. Einem Werderaner flattert das Papier zweieinhalb Monate nach Ende seiner Isolation ins Haus.

27.Januar: Erster Verdachtsfall der britischen Mutation im Kreis: Ein Pfleger, der im Berliner Humboldt-Krankenhaus arbeitet und in Potsdam-Mittelmark wohnt, wurde zunächst unter Quarantäne gestellt. Der Verdacht bestätigte sich am Ende nicht

Februar 2021

2.Februar: Südafrikanische Virus-Variante bei einem Teltower Ehepaar nachgewiesen, angesteckt haben sie sich wohl auf einer Autofahrt zum Arzt.

3.Februar: Auch der Verdacht auf britische Mutation bestätigt sich erstmals im Landkreis.

5.Februar: Neun stationäre Pflegeheime in Mittelmark sind durchgeimpft.

März 2021

10.März: Inzwischen zählt der Landkreis 35 Nachweise von britischen Mutationen und drei der südafrikanischen Variante.

Von Luise Fröhlich