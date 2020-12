Mittelmark

Geschäfte schließen ab Mittwoch, doch die Schulen sollen sich schon an diesem Montag darauf einstellen, dass die Pflicht zum Präsenzunterricht ausgesetzt ist. Die am Sonntag von Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ( SPD) verkündeten Einschränkungen stellen auch die Schulen rund um Brandenburg vor eine neue Herausforderung. Immerhin lassen die Schulen jene Eltern nicht allein, die kurzfristig keine Betreuung für ihre Kinder organisieren können.

Notbetreuung gewährleistet

„Wer sein Kind zu Hause betreuen kann, sollte das tun. Die Schule ist dennoch offen und eine Notbetreuung wird für diese Woche gewährleistet“, informiert die Wusterwitzer Schulleiterin Heike Ohsmann auf der Internetseite der Wilhelm-Götze-Schule. Ab Dienstag gibt es für die Mädchen und Jungen Aufgaben für das Distanzlernen in der Schulcloud oder per Mail. Auch im Schulzentrum Ziesar richtet sich Leiterin Katharina Vogt auf Kinder ein, die nicht zu Hause betreut werden können. Sie weist auf der Internetseite der Schule darauf hin, dass für die 10. Klassen am Montag Schulpflicht besteht und der Unterricht wie geplant stattfindet. „Für alle anderen Jahrgänge entscheiden die Eltern, ob das Kind die Schule besuchen soll. Wir erwarten am Montag konkrete Beschlüsse und Aussagen sowohl vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport als auch vom Schulamt, wie die Schulen weiter zu handeln haben“, so Vogt.

Differenzierte Pausenzeiten

Die Pritzerber Grundschule führt für die nächsten zwei Tage differenzierte Pausenzeiten ein, um die Abstandsregeln für die anwesenden Schüler besser einhalten zu können. Wie Schulleiterein Cornelia Hammerschmidt auf der Homepage der Goethe-Grundschule mitteilt, wird am Montag für die 6. Klasse dass Distanzlernen über die Schulcloud erfolgen. Die Radeweger Grundschule „Am Beetzsee“ stellt sich ebenfalls auf Kinder ein, deren Eltern in der Kürze der Zeit keine Alternative zur Schule organisieren konnten. „Wir stellen in der Schule eine Betreuung sicher“, schreibt Schulleiter Christoph Gericke am Sonntag auf der Internetseite. Die Umstellung auf Distanzlernen erfolgt dann ab dem 4. Januar. Grundsätzlich werden alle Eltern gebeten, den Schulsekretariaten mitzuteilen, ob ihr Kind in der kommenden Woche zu Hause betreut werden.

Bedarf melden

Für die Grundschule Damsdorf und den Schulcampus Lehnin sagte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ am Sonntagabend: „Wir sind darauf eingerichtet, alle Kinder aufzunehmen, die uns anvertraut werden. Das gilt übrigens auch für die Kitas. Es wäre allerdings hilfreich, wenn Eltern den Betreuungsbedarf für die kommende Woche anzeigen würden.“ Mit der Aufnahme von Kindern, die sich für die Teilnahme am Präsenzunterricht entscheiden, setzen die Schulen auch die Vorgabe von Brandenburg Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) um: „ In der nächsten Woche können die Eltern zunächst selbst entscheiden, ob ihr Kind noch am Präsenzunterricht teilnimmt. Das gibt Eltern und Schülern mehr Optionen.“

