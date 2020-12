Potsdam

Es ist ein besonderer Advent. Er ist ruhiger, schlichter, anders. Die Corona-Pandemie hat den Alltag der Menschen in Brandenburg verändert – und ihnen enorm viel abverlangt. Bei manchen kam die Pandemie jedoch zu den ohnehin schon großen Sorgen, sei es durch Schicksalsschläge oder durch finanzielle Nöte, noch hinzu.

Um ihnen ein möglichst schönes Weihnachtsfest zu bereiten, startet die Märkische Allgemeine Zeitung ( MAZ) wieder ihre traditionelle Sterntaler-Spendenaktion. Seit mittlerweile 25 Jahren sammelt die MAZ in der Adventszeit für Menschen und Hilfsprojekte,um ihnen Geschenke zu machen, die ohne die Spenden der MAZ-Leser und Leserinnen nicht möglich wären.

Anzeige

In den vergangenen Jahren kamen in den Lokalredaktionen teilweise mehr als 10.000 Euro zusammen, Tendenz steigend. Wer in diesem Jahr unterstützt werden soll und wie Sie dabei helfen können, lesen Sie hier:

Potsdam : Sterntaler für den Boxverein

Boxtraining trifft Jugendsozialarbeit: Die Einnahmen der Potsdamer Sterntaleraktion fließen in diesem Jahr an den Boxverein Fair. Das 2015 gegründete Projekt bietet ein regelmäßiges Boxtraining für sozial benachteiligte Jugendliche an – und verbindet es mit pädagogischer Betreuung sowie psychosozialer Unterstützung.

Der Boxverein Fair vereint Boxtraining mit Jugendsozialarbeit. Quelle: Olaf Gutowski

Spenden gehen an das folgende Konto: Universitätssportverein Potsdam e.V., IBAN: DE59 1605 0000 3501 1011 97 BIC: WELADED1PMBSpendenzweck: FAIR, Name und Wohnort des Spenders.

Brandenburg/Havel : Familien sollen schönes Weihnachtsfest verbringen

Lisa fehlt. Die 22-Jährige, die mit einem Downsyndrom geboren wurde, starb am 22. Oktober völlig unerwartet im heimischen Wohnzimmer – offenbar an einer Lungenentzündung. Die MAZ-Sterntaleraktion sammelt Spenden für die Familie, die für die Beisetzungskosten einen Kredit aufnehmen musste und sich zudem eine funktionierende Spülmaschine wünscht. Lisas Brüder haben ebenfalls erfüllbare Wünsche, beispielsweise ein Fahrrad.

Die Lokalredaktion Brandenburg/Havel sammelt außerdem für zwei Kinder, die einen schweren Start ins Leben hatten: Der kleine Matthis aus Brandenburg kam mit einem schwachen Herz und einer kranken Lunge zur Welt, die zweijährige Juna aus Görden kämpft gegen Leukämie. Mit den Spenden soll beiden Familien ein schönes Weihnachtsfest beschert werden.

Wer helfen will, kann an das vom DRK-Kreisverband Brandenburg an der Havel geführte MAZ-Sterntaler-Spendenkonto bei der Brandenburger Bank spenden. Die Kontonummer lautet IBAN DE77 1606 2073 0100 0707 00.

Bad Belzig : Ein Transporter für den Tierschutzverein

Jennifer Präßler kam mit dem Schock davon. Doch der Transporter, mit dem sie gerade Futterspenden von Berlin nach Bad Belzig brachte, nahm nach einem Unfall auf der A 9 Schaden. Seitdem müssen die Ehrenamtlichen von „Tierisch Belzig“ ihre anfallenden Wege mit ihren privaten Autos erledigen – eine Belastung für die Tierschützer und die mitunter zu kleinen Autos.

Jennifer Präßler vom „Tierisch Belzig“ hofft auf einen neuen Transporter für den Tierschutzverein. Quelle: Privat

Deshalb wünscht sich der Verein, der sich besonders schwierigen Fällen verschrieben hat, nun finanzielle Hilfe für ein neues Vereinsfahrzeug. Mit einer Überweisung auf das Spendenkonto des Vereins können Sie die Tierschützer unterstützen. Das Spendenkonto ist unter der IBAN DE93 1605 0000 1000 9728 24 zu erreichen.

Velten: Der kleine Jann will verreisen

Janns Wunsch dürfte erfüllbar sein: Der 7-Jährige möchte unbedingt einmal eine Reise mit dem ICE unternehmen. Der junge Veltener, der mit der Glasknochenkrankheit geboren wurde, kam in diesem Jahr in die Schule. In seiner Freizeit begeistert er sich für Modellzüge – und würde gerne mal mit dem Original fahren. Besonders toll: Wenn der Ausflug noch mit einer Übernachtung in einem barrierefreien Hotel verbunden ist.

Jann aus Velten würde gerne mal eine Reise mit einem ICE unternehmen. Quelle: Enrico Kugler

Um dem kleinen Jann seinen Wunsch zu erfüllen, versteigert die Keramikerin Hedwig Bollhagen einige Gegenstände aus ihrer Sammlung. Außerdem können MAZ-Leser auch direkt spenden – an das Konto des Fördervereins der Grundschule Birkenwerder, Verwendungszweck: Jann MAZ-Sterntaler, IBAN: DE08160500003701018048 BIC: WELADED1PMB

Neuruppin : Leckereien, Musik und Hilfe für den Neustart

Plätzchen und Mandarinen, Grünkohl und Gänsebraten: Die Weihnachtszeit ist auch eine Zeit der Leckereien, der süßen und herzhaften Köstlichkeiten. Doch nicht jede Familie kann sich ein Festmahl leisten, in einigen Haushalten fehlt es sogar am Nötigsten. Die Sterntaler sollen deshalb eine besondere Aktion der Neuruppiner Tafel fließen: 100 Weihnachtspakete, vollgepackt mit Leckereien, sollen an die Tafel-Besucher gehen, die sich diese sonst nicht leisten können.

Durch die Aktion sollen Kinder aus ärmeren Familien die Gelegenheit zum Musizieren bekommen. (Hier der Musikunterricht an der Grundschule Flecken Zechlin) Quelle: Henry Mundt

Außerdem gehen Sterntaler-Einnahmen an die Musikschule Ostprignitz-Ruppin. Das Geld kommt der Bläservereinigung Ruppin zugute, die Musikschüler aus ärmeren Haushalten unterstützt.

Ein drittes Projekt führt zur Obdachlosenunterkunft – dort unterstützt die Diakonie Menschen, die den Sprung in ihre eigene Wohnung geschafft haben, sei es mit Bettwäsche, Geschirr oder der Übernahme der Umzugskosten. Zusätzlich dazu wird ein Betrag übrig bleiben, um mit der Aktion Menschen in Not zu helfen, von denen die Lokalredaktion Neuruppin noch erfährt.

Wer für die Sterntaler-Projekte in Neuruppin unterstützen möchte, kann unter dem Verwendungszweck „MAZ-Sterntaler Neuruppin“ auf das Spendenkonto des Diakonischen Werks Ostprignitz-Ruppin, IBAN DE 66 1605 0202 1001 0086 14, spenden.

Kyritz : Ein Beutel voller Köstlichkeiten

In Kyritz steht in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum an: Dort geht die MAZ-Spendenaktion bereits in die 25 Runde – es war die Lokalredaktion Kyritz, die die Aktion erstmals durchführte.

Im Jubiläumsjahr sollen Weihnachtsbeutel voller Leckereien an Bedürftige aus Kyirtz, Neustadt, Wusterhausen und Gumtow verteilt werden. In den Beuteln stecken außerdem sogenannte Kyritz-Gutscheine: Damit können die Beschenkten in Kyritz einkaufen – etwa Kleidung, Kinderbedarf oder Haushhaltsgeräte. Verteilt werden die Gutscheine und Beutel von der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Protzen, Außenstelle Kyritz.

Wittstock : Präsentkörbe zum Weihnachtsfest

Eine ähnliche Idee steckt hinter der MAZ-Sterntaleraktion in Wittstock. Dort sollen die Spenden in Präsentkörbe voller Köstlichkeiten fließen – die wiederum an die Menschen gehen, die auf die Löffelstube der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsbeförderung (Gab) in Wittstock angewiesen sind.

Zusätzlich zu den Spendenkonten stehen vielerorts auch die Sterntalerschweine, die sich ebenfalls über eine Futterspende freuen. Quelle: Friedrich Bungert

Gespendet werden kann auf folgendes Konto bei der Sparkasse OPR: IBAN: DE 69 1605 0202 1001 0106 94. Als Verwendungszweck bitte „ Sterntaler 2020“ angeben. Spendenbescheinigungen stellt bei Bedarf die Volkssolidarität in der Wittstocker Poststraße aus.

Prignitz : Vier Projekte, vier Ideen

In der Prignitz wird gleich für vier Projekte gesammelt: So soll das Projekt „Clever Altern“ des Vereins EstaRuppin unterstützt werden – dort helfen Ehrenamtler alten Menschen dabei, sich im Internet und mit ihrem Smartphone zurechtzufinden. Außerdem sollen die Kinder, deren Familien auf die Tafel angewiesen sind, Weihnachtsgeschenke erhalten.

Ein Teil des Sterntaler-Geldes geht außerdem an den Förderverein der Musikschule Prignitz. Durch die Spende soll auch Kindern aus ärmeren Haushalten der Musikunterricht ermöglicht werden. Und schließlich sammelt die Aktion für das Pritzwalker Eltern-Kind-Zentrum (EKidZ), das sich gerade neu aufstellt und auf Spenden angewiesen ist.

Spenden gehen an das Sterntaler-Spendenkonto bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin: Sterntaler Prignitz, IBAN: DE69 1605 0202 1001 0106 94; Verwendungszweck: Sterntaler Prignitz 2020

Dahmeland-Fläming : Corona-Folgen abfangen

Der Regionalverlag Dahmeland-Fläming sammelt in diesem Jahr Spenden, um die finanziellen und sozialen Folgen der Corona-Krise in der Region abzufangen. So haben einige ihren Arbeitsplatz verloren und nun mit Geldsorgen zu kämpfen, gleichzeitig hat vielerorts die häusliche Gewalt zugenommen. Deshalb sollen die Spendentaler in diesem Jahr an besonders hilfsbedürftige Familien sowie an die Frauenhäuser und Tafeln der Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming gehen.

Wer spenden möchte, kann dies unter dem Sterntaler-Spendenkonto der DRK Fläming-Spreewald tun: IBAN: DE30 1605 0000 36330275 39. Verwendungszweck: „ Sterntaler“. Wer eine Spendenquittung benötigt, kann in den Verwendungszweck: „ Sterntaler+ den Namen und Anschrift“ schreiben. Da die MAZ im Zuge der Aktion auch die Spendennamen veröffentlicht, sollten Spender, die das nicht wünschen, „ Sterntaler anonym“ angeben.

Von Johanna Apel