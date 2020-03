Wenn der Film verloren geht

Schöneiche

Thomas Marunik weiß sich mit vielen seiner Kollegen einig: „Bei der Makuladegeneration könnte es sich um die größte Herausforderung der Augenheilkunde im 21. Jahrhundert handeln“, sagt der brandenburgische Landesvorsitzende des Berufsverbands der Augenärzte ( BVA). Die Krankheit, die letztlich zur völligen Erblindung führen kann, betrifft zunehmend mehr Menschen, ist dabei aber immer noch in weiten Kreisen nicht oder kaum bekannt und bislang bis auf einen kleinen Hoffnungsschimmer bei einer Variante ohne Heilungschance.

Drei Millionen Deutsche von AMD betroffen

Allein in Deutschland sind bereits jetzt rund drei Millionen Menschen bekannt, die an der so genannten altersbedingten Makuladegeneration ( AMD) erkrankt sind. Die Dunkelziffer liegt wesentlich höher – in manchen Studien über sieben Millionen – , da die meisten Betroffenen erst mit der aufwendigen Diagnose von der Existenz dieser Krankheit überhaupt erfahren. Denn von dem Massenleiden haben laut Umfragen 70 Prozent der Bevölkerung noch nie etwas gehört.

Nach Angaben des BVA wird befürchtet, dass sich die Zahl der Erkrankten innerhalb der Dekade bis 2030 nahezu verdreifachen wird. Die KKH Kaufmännische Krankenkasse hat im Rahmen von Untersuchungen der vergangenen Jahre bereits eine Zunahme der Betroffenen um bald ein Viertel allein unter den 60- bis 89-Jährigen festgestellt. Maruniak hat im begrenzten Einzugsgebiet seiner Praxis in Schöneiche ( Oder-Spree) 300 zu therapierende Patienten.

Ablagerungen führen zu Sehstörungen

„Als Makula wird der Ort des schärfsten Sehens in der Mitte der Netzhaut bezeichnet“, erklärt der Augenarzt. Er vergleicht es mit dem Film in einer Kamera, andere mit dem Bildsensor in der digitalen Variante. Die Makula ermöglicht es uns, Gesichter, Texte oder auch Verkehrsschilder deutlich wahrzunehmen. Mit zunehmenden Alter – in manchen Fällen genbedingt auch in jüngeren Jahren – lässt die zelluläre Erneuerung nach. Ablagerungen und das Absterben von Zellen führen zu zunehmenden Sehstörungen. In der feuchten Variante, die innerhalb von kurzer Zeit zur Erblindung führen könne, entstünden an den abgestorbenen Stellen Gefäße, die letztlich Ödeme zur Folge haben, schildert Maruniak.

Hauptrisikofaktor: das Alter

Das Alter ist der Hauptrisikofaktor. Daneben können erblich bedingte Faktoren, Rauchen, aber auch andere Erkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck ursächlich sein. Im Alltag erkennbar werden die Störungen, wenn der Betroffene Linien beispielsweise von Mittelstreifen oder Eisenbahnschienen verzerrt wahrnimmt.

Ein entsprechender Test mittels des sogenannten „Amslergitters“ auf einem Blatt ist auch eine der ersten Diagnosemethoden beim Arzt. Im Anschluss erfolgen meist Augenhintergrundanalysen nach einer Pupillenerweiterung und schließlich eine optische Kohärenztomografie (OCT), eine Art Ultraschallbildgebung, nur das anstelle des Schalls elektromagnetische Lichtstrahlen genutzt werden. Die entsprechenden Vorsorgeuntersuchungen sind noch nicht lange bei den Kassen abrechenbar.

Neue Therapien für die feuchte Variante

Neben den nun massentauglicheren Diagnosemöglichkeiten gilt die zunehmende Lebenserwartung der Menschen als ursächlich für das prognostizierte verstärkte Auftreten der Krankheit in den Statistiken. Zum anderen sind die Augen durch zunehmende Belastung – sei es durch Smartphone- und PC-Nutzung oder auch durch erhöhte UV-Strahlung des Sonnenlichts – immer stärker von der Makuladegeneration bedroht.

Dank des medizinischen Fortschritts gibt es inzwischen zumindest bei der feuchten Variante Behandlungsmethoden, die das Fortschreiten der Augenkrankheit verzögern oder mitunter das Sehvermögen sogar stabilisieren und wieder verbessern können.

Bei der Behandlung werden wiederholt spezielle Medikamente in das Augeninnere injiziert, schildert der KKH-Mediziner Christian Resch. Die Medikamente gehören zur Gruppe der sogenannten VEGF-Hemmer, welche die Bildung neuer und durchlässiger Gefäße bremsen oder ihre Rückbildung fördern. Bei erfolgreicher Behandlung wird der Flüssigkeitsaustritt in das Gewebe vermindert, sodass dieses abschwillt und sich die Funktionsfähigkeit der Netzhaut verbessert. Durch wiederholte Behandlungen kann die Sehfunktion damit über lange Zeit auf dem aktuellen Niveau gehalten werden. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit besteht in der Verödung der neu gebildeten Gefäße mittels Laser. Zudem werden neue Methoden, wie zum Beispiel die mikrochirurgische Transplantation von Zellen, erforscht.

Von Gerald Dietz