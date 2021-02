Teltow

So nah war Teltow noch nie vor der Ziellinie: Ein Investor für das Hafengebäude scheint gefunden zu sein. Nächste Woche soll sich der Finanzausschuss mit der Frage beschäftigen, ob ein erfolgreicher Berliner Immobilienentwickler als Sieger aus dem Vergabeverfahren hervorgehen soll.

Silvio Schobinger hat jedenfalls schon Bezug zum Teltowkanal: Vor rund sechs Jahren kaufte er gemeinsam mit seinem Bruder Mario Schobinger das damals brach liegende Goerzwerk in Berlin-Lichterfelde, dem er jetzt als Geschäftsführer vorsteht. Die Industrieflächen wurden saniert, Start-ups zogen ein und knapp sechs Jahre später sind 30 000 Quadratmeter Lofts am Teltowkanal komplett vermietet.

Hafenbetreiber hofft auf Schobinger

Auch für Hafenbetreiber Thomas Klemm ist er kein Fremder. Zum einen, weil Klemm alle Bewerber kennenlernte, zum anderen, weil Schobinger ein Boot im Teltower Hafen liegen hat. Sollte der Goerzwerk-Chef den Zuschlag bekommen, hätte Klemm jedenfalls nichts einzuwenden: „Das wäre jemand, mit dem ich mich schon gut verstehe.“

Klemm hat während der langen Wartezeit auf ein gastronomisches Angebot am Hafen schon zur Selbsthilfe gegriffen: Ein kleines Café wird derzeit errichtet, wenn alles klappt, möchte der dortige Pächter im April eröffnen – das hänge aber auch von Corona, der Bauabnahme und anderen Faktoren ab, so der Hafenbetreiber.

Kaffee und Kuchen im Pavillon

Der Pavillon soll auch dauerhaft bleiben, versichert er. Das Angebot sei dabei klar abgegrenzt von der „Vollgastronomie“, die im Hafengebäude geplant ist: Kuchen, Kaffee, Getränke wird es geben, aber keine Küche. Das ist auch wichtig, hat sich Schobinger doch in den Vertragsgesprächen zusichern lassen, dass er nach Eröffnung „der einzige Gaststättenbetreiber auf dem Gelände sein wird“.

Zu Beginn hatte Teltow das Gebäude selbst errichten wollen, doch als die Stadt wegen der explodierenden Kosten für den Hafen in die Kritik geriet, suchte sie nach Einsparungsmöglichkeiten. Also wurde beschlossen, für das Hafengebäude einen Investor zu suchen.

Zwei Angebote bei offener Vergabe

Doch mehrere Ausschreibungen blieben erfolglos, sodass im Sommer 2019 eine offene Vergabe gestartet wurde, um individueller auf Bieter eingehen zu können. Corona verzögerte die Verhandlungen, doch bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am 8. Januar dieses Jahres waren letzten Endes zwei Angebote eingegangen. Wer die Konkurrenz Schobingers – oder genauer genommen der Goerzwerk GmbH & Co. KG – war, ist nicht öffentlich.

Eigentümer des rund 1020 Quadratmeter großen Grundstückes am Teltowkanal ist die Stadt Teltow. Sie plant, es dem Investor über einen Erbbaurechtsvertrag zur Verfügung zu stellen. Laut Vertragsgespräch vom 17. Februar soll der Zins ausgehend von einem Verkehrswert von 400 000 Euro in den ersten drei Jahren zwei Prozent betragen und sich in der Folge alle zwei Jahre um 0,5 Prozent bis insgesamt 3,5 Prozent erhöhen. Der Mietzins für das Hafenmeisterbüro soll im Gegenzug bei rund zehn Euro pro Quadratmeter liegen.

Restaurant und Hafenmeisterei

Das Gebäude soll neben der Hafenmeisterei und Toiletten, Duschen sowie Waschgelegenheiten auch das Restaurant beherbergen. Zwischendurch sei auch von einem Interessenten angedacht gewesen, Ferienzimmer anzubieten, erinnert sich Thomas Klemm an die Entwicklung der Gespräche, doch das würde der bestehende Bebauungsplan nicht erlauben. Er könne sich nicht vorstellen, dass ein Investor den Aufwand und die Dauer eines neuen Planverfahrens auf sich nehmen würde.

Während der Verhandlungen mussten bereits Angaben zur Gestaltung des Gebäudes und ein Konzept zur Familienfreundlichkeit präsentiert werden. Auch die zeitliche Planung des Bauablaufs, das Finanzierungs- und Wirtschaftlichkeitskonzept sowie das Betriebskonzept unter besonderer Berücksichtigung der Hafenumgebung waren Themen. Zu letzterem zählten etwa die Profilierung, die angestrebten Zielgruppen, die geplanten Gästezahlen oder die voraussichtlichen Öffnungszeiten.

Entscheidung im März geplant

Jürgen Stich, Pressesprecher der Stadt, findet den Vorschlag, Schobinger als Investor zu nehmen, jedenfalls gut: „Wenn man sieht, was er beim Goerzwerk macht, wie sich das entwickelt, hat er schon was drauf.“ Nun liege es in der Hand der Stadtverordneten zu entscheiden, ob er auch wirklich den Zuschlag erhält. Der Beschlussantrag der Verwaltung wird im Finanzausschuss und im Hauptausschuss beraten und schließlich am 24. März von der Stadtverordnetenversammlung abgestimmt. Silvio Schobinger möchte zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Stellungnahme abgeben.

Von Konstanze Kobel-Höller