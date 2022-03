Markus Lüpertz: Vortrag wegen Corona abgesagt

Brandenburg/H

Der für Dienstag, 22.März angekündigte Vortrag mit Markus Lüpertz muss leider verschoben werden. Am Montag ereilte den Brandenburger Kulturverein als Veranstalter die Nachricht, dass Markus Lüpertz an Corona erkrankt sei und deshalb leider absagen müsse. Der Kulturverein bemüht sich um einen neuen Termin mit dem 80-Jährigen, den Markus Lüpertz bereits in Aussicht gestellt hat.

Auf den Nachfolgetermin wird hingewiesen.

Lüpertz zählt zu Deutschlands bekanntesten Bildhauern, Malern und Grafikern und war mehr als 20 Jahre Rektor an der Düsseldorfer Kunstakademie. Auch der verlegte Termin verspricht spannend zu werden. Denn Lüpertz, den namhafte Kuratoren neben Gerhard Richter, Sigmar Polke, Georg Baselitz und Anselm Kiefer zu den „Big Five“ der deutschen zeitgenössischen Kunst zählen, blickt dann nicht nur auf sein umfassendes Werk zurück. Lüpertz will und wird über „Kunst und Geld“ reden.

Der Künstler wurde 1941 in Liberec in Böhmen geboren. Er lebt heute in Berlin und Düsseldorf. „Überleben ist entscheidend genug - und 80 geworden zu sein, finde ich auch schon erstaunlich. Ich hoffe, ich habe noch etliche Jahre, weil ich noch nicht da bin, wo ich sein will und noch nicht das gemacht habe, was ich letztlich will“, sagte Markus Lüpertz kurz vor seinem 80. Geburtstag im Vorjahr im Interview.

Über zu wenig Anerkennung und Aufmerksamkeit kann sich der Maler nicht beschweren, auch wenn die Pandemie ihm, wie er bedauert, „ein bis zwei Jahre gestohlen“ und ihn nun auf das Krankenlager geworfen habe. Lüpertz ist ein Meister der Selbstinszenierung. Das Image des exzentrischen Rebellen pflegt er auch als Künstler gern.

Von MAZ