Im Landkreis sind mehr Senioren in Pflegeeinrichtungen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben als bisher bekannt. Elf Todesfälle kamen in der Kleinmachnower Residenz SenVital in den zurückliegenden Wochen, konkret seit 13. Dezember, hinzu. Darüber informierte die Kreisverwaltung erst am Donnerstag. Laut Kreissprecherin Andrea Metzler sind zurzeit mehrere Gesundheitsaufseher krank, weshalb es zu Verzögerungen bei den Meldungen kam. Insgesamt sind 77 Mittelmärker seit Pandemie-Beginn in Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 verstorben.

Im Kleinmachnower SenVital wurden 34 Bewohner und 19 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. In der Seniorenresidenz ProCurand in Ferch steckten sich drei Bewohner an, die erste Meldung kam am 22. Dezember. Ein Bewohner verstarb. Aus der Teltower Lavendelresidenz wurden seit 23. Dezember neun Infektionen bei Bewohnern und zwei bei Mitarbeitern gemeldet.

Einige Todesfälle stehen noch nicht in der Statistik

Drei Bewohner des Kleinmachnower Pflegeheims Augustinum werden mit einer Corona-Infektion momentan stationär im Krankenhaus behandelt. Insgesamt vier hatten sich angesteckt, 16 Bewohner sind bereits genesen, wie der Kreis mitteilt. Zwei Bewohner verstarben. Auch im Seniorenzentrum in der Hauffstraße in Geltow gab es einen Todesfall, ebenso im Pflegeheim der „Care Brandenburg 24“ in Teltow.

Ein Großteil dieser genannten Todesopfer sind noch nicht in der Statistik des Landkreises eingetragen. Für die zwölf Verstorbenen im Seniorenzentrum „Wachtelwinkel“ in Werder seit dem Corona-Ausbruch Mitte Dezember (MAZ berichtete) zum Beispiel könne der Kreis wegen fehlender Totenschein noch keine Aussagen treffen.

Terminvergabe wird zum Problem

Der Impfstart gegen das Corona-Virus sollte eigentlich ein Hoffnungsschimmer für die Senioren und Heime sein. Allerdings gibt es große Probleme bei der Terminvergabe, wie die MAZ auf Nachfrage von mehreren Einrichtungen aus Potsdam-Mittelmark erfuhr. Wie werden die Termine für die beiden Impfungen gebucht? Dafür steht ein Online-System des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bereit, denn die Hilfsorganisation koordiniert die mobilen Impfteams, die vom Impfzentrum in Potsdam aus starten und das Vakzin in die Einrichtungen bringen soll.

Das System funktioniert so: Die Termine können immer bis 20 Tage im Voraus gebucht werden, jeden Tag wird ein weiterer Tag im System freigeschaltet, wie die DRK-Sprecherin des Landesverbandes, Marie-Christin Lux, erklärt. Nur so könnten die Kapazitäten für den Erst- und Zweittermin vorgehalten werden, denn die zweite Impfung soll nach 21 bis 22 Tagen erfolgen.

Zweittermin schon vergeben

Für den Leiter der Lavendelresidenz in Teltow, Roland Lange, sei dieses System mit einem Lotteriespiel zu vergleichen. Er versuchte gegen Mitternacht, die besten Chancen vermutend, Termine zu buchen und scheiterte daran, dass der Zweittermin schon vergeben war. Die Ärzte, die die Bewohner des Seniorenzentrums versorgen, hatten sich den Wunschtermin schon geblockt, hätten sogar die Praxis geschlossen. Roland Lange musste ihnen wieder absagen.

„Das hat doch mit Verteilung und System nichts zu tun“, sagte er. Er müsse nun ständig einen Blick auf den Buchungskalender halten und geht angesichts der Fülle anderer Einrichtungen mit Terminwünschen davon aus, dass erst Mitte März mit dem Impfen der 257 Bewohner und Mitarbeiter begonnen werden kann. DRK-Sprecherin Marie-Christin Lux zufolge haben bisher 15 Pflegeheime aus Potsdam-Mittelmark ihre Termine für die Impfung gebucht. Das Online-System werde seit der Freischaltung am 1. Januar sehr gut angenommen. Technische Probleme habe es bisher nicht gegeben.

Online-Buchung für Heim in Saarmund nicht möglich

Auch in der Seniorenresidenz Saarmund stehen noch keine Impftermine fest, wie Pflegeleiter Stefan Schröder der MAZ auf Nachfrage berichtete. Für ihn gestaltet sich die Buchung noch schwieriger, weil der Träger des Heims ein ambulanter Pflegedienst ist und die Residenz deshalb nicht als stationäre Einrichtung gilt. „Laut aktuellem Stand müsste für jeden Bewohner ein einzelner Termin gebucht werden“, erklärt Stefan Schröder. Dies sei schwer umzusetzen, weil die Bewohner separat in die Impfzentren gebracht werden müssten.

Aktuell werde noch mit dem Gesundheitsamt geklärt, ob die Termine in die Einrichtung verlegt werden können. Den Online-Service des DRK kann Stefan Schröder überhaupt nicht nutzen. Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter der gesamten Einrichtung würden sich nach einer schnellen Lösung sehnen. „Eine Impfung in den Altenpflegeeinrichtungen erleichtert den Bewohnern den Alltag und kann wieder ein Gefühl der Normalität geben“, sagt Stefan Schröder. Im Dezember musste die Seniorenresidenz mit 34 positiven Corona-Tests und auch schweren Fällen einen Ausbruch des Virus verkraften.

Heim am Schwalbenberg hat auch noch keinen Termin

Das Awo-Seniorenzentrum Wachtelwinkel in Werder hat einen Erstimpftermin für Mitte und einen weiteren für Ende Januar buchen können, sagt Awo-Sprecherin Nicola Klusemann. „Da die Zahl der Impfdosen pro Termin begrenzt ist, brauchten wir für die Größe des Hauses zwei Termine“, erklärt sie. Die Zweittermine liegen auf Anfang und Mitte Februar. Für das Seniorenzentrum der Awo am Werderaner Schwalbenberg gibt es hingegen noch keine Impftermine.

Und auch die Buchung der Termine für das Heim am Wachtelwinkel sei ein schweres Unterfangen gewesen. „Der Ansturm auf das am Montag freigeschaltete Buchungsportal war groß“, sagt Nicola Klusemann. Die Leiterinnen der Einrichtungen hätten gleich morgens die Plattform aufgerufen und fanden schon viele vergebene Termine vor. Erschwerend komme hinzu, dass zum Impfstart nur die beiden Impfzentren in Potsdam und Cottbus anwählbar sind. Vom Potsdamer Impfzentrum aus starten die mobilen Teams zu den Einrichtungen in Potsdam selbst, im östlichen Havelland und ins nördliche Potsdam-Mittelmark.

Wie das Impfteam zusammengesetzt ist

Die Impfteams bestehen laut Marie-Christin Lux immer mindestens aus einem Arzt, einer medizinischen Fachkraft und einem Rettungssanitäter. Die Hilfsorganisationen DRK oder Johanniter-Unfallhilfe stellen die Sanitäter für die Teams. Sie helfen beim Dokumentieren, transportieren den Impfstoff und stehen bei eventuellen medizinischen Notfällen parat.

