Potsdam-Mittelmark

Rollt die vierte Corona-Welle in Potsdam-Mittelmark schon heran? Nach dem sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen am Mittwoch sind am Donnerstag sechs weitere Fälle in die Statistik eingelaufen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg somit auf 12,0 – 26 Mittelmärker haben sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich angesteckt. Zuletzt lagen die Zahlen, anhand derer die Gesamtlage beurteilt wird, Anfang Juni auf diesem Niveau und bedeuteten das Ende der dritten Infektionswelle. Landesweit steigt die Inzidenz seit einer Woche langsam an und betrug am Donnerstag 10,5.

Infektionen im ganzen Landkreis

Die zwölf am Mittwoch bekannt gewordenen Infektionen sind nicht einem gemeinsamen Ursprung zuzuordnen, sondern verteilen sich auf mehrere Kommunen. Vier Corona-Fälle meldeten jeweils Teltow und Stahnsdorf, zwei sind Ziesar zuzuordnen und je einer Groß Kreutz (Havel) und Bad Belzig. Bei den am Donnerstag registrierten Fällen sieht es ähnlich aus: Kleinmachnow und Werder (Havel) zählen zwei, Michendorf und Stahnsdorf je einen. 108 Mittelmärker befinden sich aktuell in angeordneter Quarantäne. Die Zahl der Verstorbenen liegt unverändert bei 208. Seit Pandemie-Beginn haben sich insgesamt 7928 Mittelmärker mit dem Virus infiziert – 7683 ehemals Betroffene gelten als genesen.

Gestiegen sind in Potsdam-Mittelmark auch die Infektionen mit der Delta-Variante. Waren es am 15. Juli noch vier sind es jetzt fast fünfmal so viele. Seit dem 1. Juli wurden nach Angaben des Gesundheitsamtes 33 Virus-Proben nachgewiesener Infektionen zur Sequenzierung ins Labor geschickt. Das Resultat: Bei rund 57 Prozent wurde die Delta-Mutation festgestellt. 19 Corona-Fälle wurden in diesem Zeitraum nicht auf die Variante geprüft.

Immer mehr „Impfdurchbrüche“

„Das Gesundheitsamt stellt außerdem immer mehr Infektionen bei doppelt geimpften Personen fest“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. In den vergangenen drei Wochen betraf das 15 Mittelmärker – 32 Corona-Fälle sind in diesem Zeitraum insgesamt aufgelaufen. Insgesamt gab es damit im Landkreis bisher 82 sogenannte „Impfdurchbrüche“.

Welche Regeln gelten ab Inzidenz 20?

Sollte die Corona-Inzidenz weiter steigen und fünf Tage über der 20er Marke liegen, käme eine bekannte Regeln zurück. In den Bereichen Kultur, Gastronomie und Tourismus würde zum Beispiel wieder eine Testpflicht gelten, zumindest für diejenigen, die nicht geimpft sind oder keinen Genesenen-Nachweis vorlegen können. Laut Umgangsverordnung des Landes gilt das zum Beispiel für Innengastronomie, Indoor-Spielplätze, Schwimmbäder sowie für Kinos, Theatern, Messen oder Spielhallen. Davon befreit wären Veranstaltungen unter freiem Himmel mit weniger als 750 Besuchern. Von der Testpflicht ausgenommen wären weiterhin zum Beispiel Galerien, öffentliche Bibliotheken, Tierparks, Botanische Gärten und der Einzelhandel.

Im vorigen Jahr stieg die Zahl der Corona-Fälle in Potsdam-Mittelmark erst nach dem Sommer im Oktober wieder an. Als ein Hotspot kristallisierte sich damals eine private Feier im Treuenbrietzener Ortsteil Marzahna heraus, bei dem sich rund 15 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt hatten.

Von Luise Fröhlich