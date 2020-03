Mehr bestätigte Fälle und zwei neue Abstrichstellen

Bad Belzig

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind inzwischen 35 Personen an Corona erkrankt. Die meisten Fälle sind im Raum Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow zu verzeichnen. Eine der infizierten Personen muss bisher stationär in der Berliner Charité in Berlin betreut werden. Das teilte der Landkreis am Sonntagnachmittag mit.

Damit ist die Zahl der bestätigten Fälle seit Freitagabend, als noch 28 bekannte Fälle gab, um ein Viertel angestiegen.

70 Personen befinden sich mittlerweile in häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist weiter gestiegen und beträgt inzwischen 346 Personen, davon wurden 96 negativ getestet und die restlichen befinden sich noch in der Abklärung, so Kreissprecherin Andrea Metzler.

Teltow und Kleinmachnow bekommen eigene Untersuchungsstellen

Sie kündigte zudem an, dass in Kleinmachnow und Teltow „kurzfristig“ zwei weitere Abstrichstellen des Kreises eingerichtet werden sollen. Bislang müssen die Bewohner der Kommunen ins Ludwigsfelder Krankenhaus nach Teltow-Fläming fahren. Weitere Untersuchungsstellen bestehen bereits in Bad Belzig, Treuenbrietzen, Werder und Kloster Lehnin.

Nachschub von Schutzausrüstung für Montag erwartet

Zudem erwartet der Landkreis am Montag die Lieferung von Schutzausrüstungen vom Bund. „Der Rettungsdienst des Landkreises arbeitet ohne Einschränkungen. Angebliche Nachschubprobleme beim Diesel erwiesen sich als Finte“, heißt es in der Mitteilung des Kreises.

Von Peter Degener