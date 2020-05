Ziesar

Schon wieder haben Einbrecher in Ziesar ihr Unwesen getrieben. Zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh haben sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände Am Seehagen in Ziesar verschafft.

Anschließend drangen die Unbekannten in mehrere Hallen ein und haben dort mehrere Fahrzeuge aufgebrochen, berichtet die Polizei.

Aus den Fahrzeugen haben die Täter hochwertiges Werkzeug gestohlen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Zur Spurensicherung kam die Kriminaltechnik zum Einsatz.

Von jl