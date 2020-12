Mehrere Wildunfälle am Morgen

Groß Kreutz/Grüningen/Roskow

Am Montagmorgen gab es gleich mehrere In den letzten Stunden ereigneten sich mehrere Wildunfälle. Vor dem Ortseingang von Weseram kam es um 6.44 Uhr zu einem Zusammenstoß von einem Reh und einem Pkw. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Auf der L 93, zwischen Grüningen und Wilhelmsdorf stieß ein Brandenburger mit einem Rehwild zusammen. Das Tier starb noch an der Unfallstelle. Der Zusammenstoß nahm das Fahrzeug stark mit, es blieb jedoch fahrtüchtig. Auch einer Autofahrerin, welche auf dem Weg in Richtung Neu Bochow war, sprang ein Reh plötzlich vor das Auto. Ein Zusammenprall konnte die Frau nicht mehr verhindern. Der entstandene Schaden wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben. Die zuständigen Jagdpächter wurden über die Unfälle informiert, sie mussten die toten Tiere entsorgen.

Von MAZ