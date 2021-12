Meldefrist beendet: Sieben Männer wollen neuer Landrat von Potsdam-Mittelmark werden 

Potsdam-Mittelmark

Jetzt ist es amtlich. Für die Wahl zur Nachfolge von Wolfgang Blasig (SPD) als Landrat von Potsdam-Mittelmark steht die lange Liste der Kandidaten. Bis zum Ende der Meldefrist an diesem Donnerstag, 12 Uhr, haben sich sieben Männer registrieren lassen, die den Spitzenjob in der Kreisverwaltung im nächsten Jahr besetzen wollen.

Wie Kerstin Kümpel, die Kreiswahlleiterin, gegenüber der MAZ sagte, gehen fünf Kandidaten ins Rennen, die über Parteien nominiert wurden. Hinzu kommen zwei Einzelbewerber. Alle sieben Bewerber hätten aus aktueller Sicht die Voraussetzungen erfüllt, um offiziell als Kandidaten anerkannt zu werden.

Unterstützer per Unterschrift gesammelt

Jens Hinze, der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Mühlenfließ, sowie Stefan Schwabel, Ortsvorsteher im Treuenbrietzener Ortsteil Lobbese, hätten zudem fristgerecht die nötigen Unterstützer-Unterschriften eingereicht. Diese sind für sie als Einzelbewerber vorgeschrieben. Dazu mussten jeweils mindestens 120 Personen die Unterstützung für diese Kandidaten bekunden.

Stefan Schwabel ist Einzelbewerber. Quelle: Thomas Wachs

Über die endgültige Zulassung aller Kandidaten befinden muss nun allerdings formal noch der Wahlausschuss. Nach Prüfung der bis Donnerstag eingereichten Unterlagen durch Kreiswahlleiterin Kerstin Kümpel tagt er am 10. Dezember, 14 Uhr, öffentlich.

Fünf Parteien nominieren Kandidaten

Ins Rennen um den Chefposten der Kreisverwaltung gehen neben den beiden Einzelbewerbern namentlich nun zudem aus Reihen von Parteien der Brücker Amtsdirektor Marko Köhler für die SPD, aus Werder an der Havel Christian Große für die CDU sowie ebenfalls aus Werder an der Havel Georg Hartmann für Bündnis 90/Die Grünen.

Jens Hinze tritt als Einzelbewerber an. Quelle: Josephine Mühln

Die Kreis-FDP hatte als erste Hans-Peter Goetz aus Teltow nominiert. Als letzte meldete die Piratenpartei noch am Donnerstagvormittag Meiko Rachimow – ebenfalls aus Werder an der Havel – als ihren Kandidaten für den Spitzenjob.

Angesichts der Vielzahl von Kandidaten geht Kerstin Kumpel davon aus, dass es eine Stichwahl geben wird. „Schon bei nur drei Kandidaten wäre das wohl wahrscheinlich gewesen“, sagt die Kreiswahlleiterin am Donnerstag. Nach dem ersten Abstimmungs-Termin am 6. Februar 2022 würde ein zweiter Urnengang am 20. Februar stattfinden.

Die SPD schickt Marko Köhler als Kandidaten. Quelle: Thomas Wachs

Schon im ersten Termin würde es nur ein endgültiges Ergebnis geben können, wenn einer der Kandidaten mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten würde. Dazu wäre zudem ein Quorum zu erfüllen. Das heißt, 15 Prozent der rund 180.000 Wahlberechtigten im Landkreis müssten sich für diese Person entschieden haben.

Hans-Peter Goetz ist von der FDP nominiert. Quelle: Stephan Laude

Beim zweiten Termin einer möglichen Stichwahl gilt das Quorum ebenso. Allerdings gewinnt dann der Kandidat mit den meisten Stimmen.

Dienstantritt zum 1. April

Der neue Verwaltungschef würde seinen Dienst antreten sollen zum 1. April 2022. Denn der bis dahin amtierende Landrat Wolfgang Blasig (SPD) hatte am 27. September überraschend gegenüber der MAZ seinen vorfristigen Rücktritt angekündigt. Er bat den Kreistag später dann um Versetzung in den Ruhestand zum 31. März 2022.

Für den Schritt nannte der 67-Jährige unter anderem gesundheitliche Gründe. Der Chef der Kreisverwaltung hatte im November 2020 einen Herzinfarkt erlitten. Regulär hätte seine Amtszeit erst im Jahr 2024 geendet.

Georg Hartmann ist von Bündnis 90/Die Grünen nominiert. Quelle: Manto Sillack

Blasig war im Dezember 2008 zum ersten Mal zum Landrat Potsdam-Mittelmarks gewählt worden. Damals allerdings nicht in einer Abstimmung durch die Bürger, sondern in einer Wahl durch die Mitglieder des Kreistages.

Wolfang Blasig seit 2008 Landrat

Zur zweiten Amtszeit ab Februar 2017 fand die Wahl im Oktober 2016 nach einer Änderung des Brandenburgischen Wahlgesetzes dann als Bürger-Abstimmung statt. Blasig siegte damals in einer Stichwahl mit gut 70 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Franz Herbert Schäfer aus Reihen der CDU.

Die CDU hat Christian Große nominiert. Quelle: CDU Werder

Für Kerstin Kümpel geht es nun daran, die Unterlagen für die Urnengänge vorzubereiten. Zudem müssen Stimmzettel erstellt und gedruckt werden. „Das alles ist ja diesmal einfacher als bei einer Kommunalwahl oder Bundestagswahl mit verschieden Wahlkreisen und unterschiedlichen Kandidaten“, sagt die Kreiswahlleiterin.

Meiko Rachimow ist von der Piratenpartei nominiert. Quelle: Heinz Helwig

Zur Landratswahl haben die berechtigten Einwohner Potsdam-Mittelmarks – ab einem Alter von 16 Jahren – eine einzige Stimme, die sie einem der sieben Kandidaten geben können.

Von Thomas Wachs