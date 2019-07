Görzke

Wer in den Garten von Nils Rüters kommt, dem fallen gleich mehrere Exoten ins Auge. Da stehen zum Beispiel Palmen – eine ist fast 40 Jahre alt – Oliven- und Feigenbäume. Sie alle hat der Görzker von seinen Reisen mit ins heimische Kleinod gebracht hat. Eine Pflanze aber, die sticht besonders hervor – weil sie gut drei Meter in den Himmel hinaufragt.

„Die Samen dieser Distel habe ich mal aus Wustermark mitgebracht, dort hatte ich ein Gartengrundstück“, erzählt Nils Rüters. „Die Pflanze ist dort wild gewachsen. Und im vergangenen Jahr im Frühling habe ich die Samen zum ersten Mal bei mir ausgesät.“

Drei große Disteln

Im ersten Jahr sei die Distel nur etwa 30 Zentimeter hoch geworden. „Da war ich natürlich etwas enttäuscht“, gesteht der 80-Jährige. „Als sie dann dieses Jahr noch mal nachgelegt hat, war die Freude dagegen groß – sie sieht ja auch sehr exotisch aus, fast schon ein bisschen architektonisch.“

Drei große Disteln stehen mittlerweile in Görzke. Im Herbst, wenn die Pflanze abgeblüht ist, wolle er wieder neues Saatgut einsammeln – um die großen schwarzen Körner dann im Frühjahr 2020 erneut auszusäen.

Im Garten von Nils Rüters in Görzke wachsen mehrere meterhohe Disteln. Quelle: Josephine Mühln

Nils Rüters lebt seit 2011 in Görzke. Bis zu seinem Renteneintritt habe er beim Museum für Islamische Kunst in Berlin gearbeitet, erzählt der Senior. Und lange Jahre mitten in der Stadt am Kurfürstendamm gelebt. „Aber irgendwann ist mir die Wohnung zu groß geworden, ich wollte raus aus Berlin und bin hier mittlerweile sehr heimisch geworden.“

Er fühle sich sehr wohl in dem kleinen Dorf und schätze dort vor allem die Nachbarschaftlichkeit. „Die Nachbarn helfen mir im Garten, wenn nötig, sie bringen Eier oder Gemüse. Was früher überall üblich war, dass man sich gegenseitig unter die Arme greift, das wird hier auch heute noch gelebt“, sagt Nils Rüters.

Ein Leben lang Hundehalter

Vor allem Helga Dietrich und ihr Mann seien ihm eine große Hilfe. „Sie kümmern sich gut und viel, wenn ich mal weg muss – gehen mit dem Hund spazieren und erkundigen sich nach mir. Helga Dietrich ist wirklich eine Perle, ich habe ihr viel zu verdanken.“

Neben seinem Garten ist Nils Rüters’ Hund sein ein und alles. Der fünf Jahre alte Airedale Terrier hört auf den Namen Nuri und ist bereits Terrier Nummer Sechs im Leben des 80-Jährigen. „Ich halte diese Hunde also schon mein Leben lang. Sie sind intelligent und gut zu erziehen.“

Wenn die Distel abgeblüht ist, will Nils Rüters neue Samen gewinnen. Quelle: Josephine Mühln

Er sei – natürlich – ein Naturliebhaber, sagt der Görzker über sich selbst. „Ich bin am liebsten draußen und wenn es mit der Gartenarbeit mal nicht so geht, dann hole ich mir eben Hilfe. Aber ich liebe meinen Garten sehr.“ Früher sei auf dem Grundstück ein Bauernhof gewesen, er habe den Garten in mühevoller Kleinarbeit zurechtgemacht, musste zunächst viele Steine und Schutt wegräumen.

„Nur einen kleinen Bereich der alten Scheune habe ich behalten, in dem meine vielen mediterranen Pflanzen überwintern können. Ich habe früher viel in südlichen Ländern gearbeitet, liebe auch die italienische Architektur – und habe mir mit dem Haus und dem Garten ein Stück davon hier nach Görzke geholt.“

Von Josephine Mühln