Brück/Bad Belzig

Mit dem neuen Schuljahr beginnt für viele Schüler auch die heiße Phase vor dem Berufseinstieg. Den wollen Projektleiterin Caroline Stallbaum und ihr Team den jungen Erwachsenen so gut es geht erleichtern und unterstützen. Das Projekt „Mentoring für Jugendliche“ vom Technologie- und Gründerzentrum in Potsdam-Mittelmark soll das anhand von erfahrenen Mentoren, die den Jugendlichen beiseite stehen, umsetzen.

Einer dieser Mentoren ist Peter Schenk. Zurzeit stellt er sich und das Projekt den Schülern der neunten und zehnten Klassen der Krause-Tschetschog-Oberschule in Bad Belzig und der Oberschule in Brück vor. Die Jugendlichen können von ihm und vielen weiteren ehrenamtlichen Mentoren individuell in den letzten Wochen und Monaten an der Schule begleitet werden. Dabei stünden stets Freiwilligkeit und Interesse, aber auch Engagement im Vordergrund.

Übergang von Schule in Beruf

Die Mentoren kommen aus verschiedenen Berufsgruppen, wie zum Beispiel der Verwaltung sowie dem sozialen oder wirtschaftlichen Bereich. Viele von ihnen sind schon im Rentenalter und nutzen die Zeit, sich für den Nachwuchs zu engagieren. Sie sprechen mit den jungen Erwachsenen beispielsweise über die beruflichen Optionen, überarbeiten ihre Bewerbungsunterlagen oder üben mit ihnen das Bewerbungsgespräch.

Das Technologie- und Gründerzentrum Bad Belzig hat die Mentoren des Projektes „Mentoring für Jugendliche“ zu einem Workshop geladen. Quelle: TGZ

Die Jugendlichen sollen dabei unterstützt werden, einen bestmöglichen Schulabschluss zu erlangen und sich ein differenziertes Bild von beruflichen Perspektiven zu erarbeiten. Weiterhin sollen sie in die Lage versetzt werden, die eigenen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen und mit Optimismus und Motivation, ihre berufliche Zukunft zu gestalten. Im Fokus der Zusammenarbeit steht der erfolgreiche Übergang von der Schule in das Berufsleben.

Projektteilnahme ist kostenfrei

Häufig haben die Mentoren schon Praktikumsplätze oder Betriebsbesichtigungen für ihre begleitenden Schützlinge organisiert. Außerdem unterstützen sie auch bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsbetrieb, geben Hilfestellungen bei der Beantragung von finanziellen Unterstützungen in der Ausbildung und geben Hinweise, was bei der Suche nach der ersten eigenen Wohnung beachtet werden sollte.

Die Teilnahme am Projekt ist kostenfrei. Das Projekt wird finanziert aus Mitteln des Landkreises und durch das ehrenamtliche Mitwirken der Mentoren realisiert. Interessierte Schüler und engagierte Mentoren, die am Projekt teilnehmen möchten, können sich bei der Koordinierungsstelle Schule und Wirtschaft melden. Weitere Informationen zum Projekt „Mentoring für Jugendliche“ gibt es bei Facebook unter Schule und Wirtschaftsforum PM sowie auf der Webseite unter www.tgz.pm/mentoring.

Von Marcus J. Pfeiffer