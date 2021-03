Michendorf

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag auf der A 115 im Dreieck Nuthetal in Fahrtrichtung Michendorf. Ein PKW der Marke Mercedes war von der Fahrbahn abgekommen, drehte sich einmal und rutschte rückwärts in die rechte Böschung. Wie durch ein Wunder kam der Fahrer mit dem Schrecken davon.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich um das verunglückte Fahrzeug und vorsichtshalber um den Fahrer. Der Rettungsdienst sichtete den Fahrer kurz und entließ den Fahrer unverletzt.

Die Feuerwehrkräfte aus der Gemeinde Nuthetal klemmten die Batterie des Fahrzeugs ab und ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Am PKW entstand ein Totalschaden.

Von Julian Stähle, MAZonline