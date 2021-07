Michendorf

Die Gemeinde Michendorf will 19 sogenannte Mitnahmebänke aufstellen und avanciert damit bei diesem neuen Mobilitätsangebot wohl zum Rekordhalter in der Region. Wie von Gemeindesprecherin Judith Lenz zu erfahren war, erhält die Kommune für das Vorhaben Fördermittel vom Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung aus dem Leader-Programm der Europäischen Union. Bereits bewilligt wurden 11 373 Euro – das entspricht einer 75-prozentigen Förderung der Gesamtausgaben in Höhe von 15 168 Euro. In die Gestaltung der geplanten 19 Mitfahrstandorte sollen Kinder in den Kitas und Schulen mit einbezogen werden. Die Gemeinde will einen entsprechenden Aufruf an die Kindereinrichtungen starten, so Judith Lenz. „Spätestens im nächsten Jahr sollen die Bänke stehen“, sagte sie. Bei den Standorten wird sich die Gemeinde an den Vorschlägen aus den Ortsbeiräten orientieren.

Klapptafeln sollen Wunschzielort anzeigen

Mitfahrbänke sollen vor allem Menschen im ländlichen Raum, die auch wegen fehlender ÖPNV-Angebote weniger oder gar nicht mobil sind, die Möglichkeit eröffnen, zum Beispiel in den nächst größeren Ort zur Apotheke und zum Arzt zu gelangen oder auch Freunde und Kulturveranstaltungen zu besuchen. „Statt den Tramper-Daumen hochzuhalten, kann man sich einfach bequem hinsetzen und warten, bis ein Wagen vorbeikommt, der in die gewünschte Ortschaft fährt“, beschreibt Wildenbruchs Ortsvorsteher Günther Schiemann (Grüne) das Mobilitätskonzept. An den Bänken sollen möglichst auch noch Schilder mit Klapptafeln stehen, an denen der Mitfahrer seinen Wunschzielort anzeigen kann. Schiemann hatte 2020 die Idee, in der Gemeinde Michendorf Mitnahmebänke an passenden Standorten zu platzieren.

Umweltschonend und sozial

„Ich bin froh, dass die Unterstützung so groß war und alle Ortsteile mitmachen. Das ist ein Erfolg und hat der Gemeinde auch den nötigen Rückenwind gegeben, die Fördermittel einzuwerben“, sagte Schiemann. Für ihn geht die Idee von Mitfahrbänken weit über das Thema Mobilität hinaus. Er spricht von Mosaiksteinchen, die im großen Ganzen ihren Beitrag zu einer umweltfreundlicheren und auch sozialen Mobilität leisten. „Man kommt weg vom reinen Individualverkehr, bei dem der Autofahrer allein im Fahrzeug sitzt.“ Die Mitfahrbänke fördern auch das Miteinander in der Kommune, so Schiemann. Die Umwelt werde geschont und zugleich werden soziale Kontakte gepflegt. „Im Grunde ist es eine Art Nachbarschaftshilfe, die wir in der Gemeinde etablieren wollen“, sagte er.

Er sieht ein Netzwerk von Leuten entstehen, die an Mitnahmebänken anhalten. Um Vertrauen aufzubauen und Ängste zu nehmen, sollten Autofahrer, die mitmachen, Aufkleber in oder an ihren Fahrzeugen haben, die signalisieren: „Wir machen mit.“

Man soll erkennen: Das ist keine normale Sitzbank

Für die Gestaltung der Mitfahrstandorte, bei der Kita- und Schulkinder einbezogen werden sollen, stellt der Initiator nur eine Bedingung. „Man sollte sofort erkennen: Das ist keine normale Sitzbank, das ist eine Mitnahmebank. Was nicht heißen soll, dass man die Bank mitnimmt. Es geht um jene, die darauf sitzen. Die soll man gern mitnehmen“, so Schiemann. Als er im Sommer 2020 die Idee in die Debatte warf, verwies er auf einen typischen Politikerspruch, der in der Gemeinde Michendorf einfach mal ernst und wörtlich genommen werden sollte: „Wir müssen die Bürger mehr mitnehmen.“ Das mit dem Mitnehmen sei ganz einfach. Man brauche nur eine Bank zum Hinsetzen. „Die stellen wir dorthin, wo viele Autos vorbeikommen und man gut anhalten kann. Dann stellen wir noch ein Schild auf und schreiben ’Mitnahmebank’ drauf – und schon können die Bürger mitgenommen werden“, sagte er. Dass es jetzt 19 Mitfahrbänke werden und seine Gemeinde in der Region zum Rekordhalter bei diesem Mobilitätsangebot wird, hätte er damals nicht gedacht.

App und Aufkleber für das neue Angebot

Für die Zukunft sieht er eine Weiterentwicklung darin, das System mit einer App zu verbinden, über die man sich miteinander zur gemeinsamen Fahrt verabreden kann. Es müsse aber beides geben: App und Aufkleber in den Autos. „Wir brauchen weiter ein analoges Angebot für Leute ohne Smartphone und Laptop“, so Schiemann. Mit etwas Sorge sieht er noch die Corona-Zeit und ihre Nachwehen. „Das, was wir vorhaben, funktioniert erst richtig, wenn so etwas wie Normalität wieder hergestellt ist.“ Bei einem hohen Infektionsgeschehen wären die Vorbehalte zu groß, in Autos anderer einzusteigen. Er hofft vor allem auf den Impferfolg, der nächstes Jahr, wenn die 19 Mitnahmebänke in den sechs Michendorfer Ortsteilen aufgestellt werden, einen guten Start für das neue Mobilitätsangebot erlauben sollte.

