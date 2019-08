Michendorf

Vier Monate nach Baustart wurde am Freitag Richtfest fürs neue Vereinshaus an der Michendorfer Sportstätte Hellerfichten gefeiert. In dem Neubau entstehen acht Umkleidekabinen mit Sanitärbereichen, drei Schiedsrichterkabinen, ein Vereinsraum mit Teeküche, Besucher-Toiletten sowie Hausmeister- und Lagerräume. Zusammen mit den Außenanlagen, die in einem nächsten Bauabschnitt in Angriff genommen werden, investiert die Gemeinde noch einmal etwa 2,7 Millionen Euro. Zum Projekt gehört auch ein Kunstrasenplatz, der bereits 2017 fertiggestellt wurde. Die Michendorfer Gemeindevertreter hatten 2015 den Grundsatzbeschluss gefasst, Hellerfichten zur zentralen Sportstätte der Gemeinde auszubauen. Die Kommune wird das am Ende fast komplett selbst bezahlt haben. Förderanträge wurden vom Land nicht bewilligt. Den letzten Nagel beim Richtfest fürs neue Haus, das bis Ende April 2020 fertig sein soll, schlug Bürgermeister Reinhard Mirbach ( CDU) ein. „Ich freue mich, dass wir trotz einiger Hindernisse heute hier im zukünftigen Funktionsgebäude des Sportplatzes in Michendorf stehen können“, sagte er. Er freue sich auch, dass ausreichend Parkplätze entstehen werden und er den Landkreis überzeugen konnte, sich an dieser Planung und den Kosten für die Parkplätze zu beteiligen.

Von Jens Steglich