Autofahrer aufgepasst: Im Zusammenhang mit dem Ausbau der südlichen A 10 kommt es in dieser Woche zu einigen Verkehrseinschränkungen. So wird am Dienstag von 9 bis 15 Uhr an der A 10 die Ausfahrt der Anschlussstelle Michendorf (Nord) in Fahrtrichtung des Autobahndreiecks Potsdam) auf die B 2 aufgrund der Montage von Fahrzeugrückhaltesystemen gesperrt. Der Verkehr wird zur Anschlussstelle Ferch und von dort über die A 10 in Richtung Dreieck Nuthetal zur Anschlussstelle Michendorf (Süd) geführt. Die Auffahrt von der B 2 auf die A 10 sowie die Ein- und Ausfahrt zur Rastanlage Michendorf-Nord sind von der Sperrung nicht betroffen und jederzeit möglich.

Graffiti-Schutz für die Autobahnbrücke bei Ferch

Zudem kommt es am Mittwoch, dem 13. Mai, von 9 bis 14 Uhr auf der B 2 im Bereich der Anschlussstelle Michendorf zur halbseitigen Sperrung der Bundesstraße. Der Verkehr wird wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Grund für die Einschränkung sind Arbeiten an der Regenentwässerung.

An der Autobahnbrücke über die Kreisstraße 6907 im Bereich der Anschlussstelle Ferch wird am Mittwoch von 14.30 bis 15 Uhr Graffitischutz aufgebracht. Hierfür muss die Kreisstraße in diesem Bereich halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr auf der K 6907 wird durch Sicherungsposten geregelt.

An der Bahnbrücke stehen nur zwei Fahrspuren zur Verfügung

Im Bereich der Eisenbahnbrücke Bahnhof Seddin stehen am Mittwoch auf der A 10 in Fahrtrichtung Dreieck Potsdam nur zwei von drei Fahrstreifen zur Verfügung. Am Donnerstag, dem 14. Mai, ist in diesem Bereich in Fahrtrichtung Dreieck Potsdam nur ein Fahrstreifen verfügbar. „Grund sind restliche Markierungsarbeiten sowie die Reparatur des Banketts und der Fahrzeugrückhaltesysteme am äußeren Fahrbahnrand“, teilte die Projektentwicklungsgesellschaft Deges mit, die den A-10-Ausbau managt. Hierzu muss die Verkehrsführung in Fahrtrichtung Dreieck Potsdam vom äußeren Fahrbahnrand an den Mittelstreifen umgelegt werden. Es handelt sich um die letzte größere Verkehrsumlegung im Zuge des achtstreifigen Ausbaus der A 10, teilte die Deges mit. Die Gegenrichtung ist von den Einschränkungen nicht betroffen.

Für Vermessungsarbeiten wird am Montag, dem 18. Mai, der Standstreifen zwischen der Anschlussstelle Michendorf und dem Autobahndreieck Nuthetal ( Fahrtrichtung AD Nuthetal) gesperrt. Am Dienstag, dem 19. Mai, stehen von 7.30 bis 17 Uhr in beiden Fahrtrichtungen nur drei von vier Streifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

