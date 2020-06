Michendorf

Die größte, bekannteste und in den ersten Jahren für Autofahrer oft auch die nervenaufreibendste Baustelle in der Region ist Geschichte. Nach gut vier Jahren Bauzeit ist die von sechs auf acht Spuren erweiterte A 10 zwischen den Dreiecken Nuthetal und Potsdam seit einigen Tagen frei befahrbar. Fünf Brücken, in denen 19 200 Kubikmeter Beton und Stahlbeton und 3100 Tonnen Stahl verbaut sind, wurden außerdem neu gebaut – genauso die Raststätte Michendorf Süd, die jetzt 160 Lkw- und 180 Pkw-Parkplätze zu bieten hat. Vorher waren es insgesamt nur rund 50 Stellplätze dort.

Der Bauingenieur wollte eigentlich Handball- und Hockeytrainer werden

„Es war schon eine beeindruckende Baustelle“, sagt Michael Halm, der für die Firma Bunte, Hauptauftragnehmer beim A-10-Ausbau, als Gesamtprojektleiter für den Erd-, Straßen- und Ingenieurbau zuständig ist. Halm, der früher in der Endzeit der DDR an der DHfK Leipzig Sport studierte, weil er Handball- und Hockey-Trainer werden wollte, hat schon Autobahnen und Tunnel in Österreich und Polen oder an der A 8 zwischen Ulm und Augsburg gebaut.

Michael Halm von der Firma Bunte ist auf der A-10-Baustelle auf dem südlichen Berliner Ring Gesamtprojektleiter für Erd-, Straßen- und Ingenieurbau Quelle: Jens Steglich

Auf der A-10-Baustelle bekam er es mit einsinkenden Brücken zu tun und der gebürtige Dresdner, der jetzt in Potsdam wohnt, hat mit seinen Leuten auf dem Abschnitt bei Michendorf sogenannten Flüsterasphalt eingebaut. Auf vier Kilometer Länge rollen die Autos und Lastwagen nun auf diesem offenporigen Belag, der wegen seiner größeren Hohlräume die Rollgeräusche der Reifen schluckt und damit den Lärm schon an der Quelle reduziert. Der Flüsterasphalt vermindert den Geräuschpegel um etwa fünf Dezibel (DB-A), das ist mehr als eine Halbierung des Lärms.

„Es ist sensibler Asphalt“

„Es ist sensibler Asphalt“, sagt Halm und erinnert sich an den 27. Oktober 2018, der damals zu so etwas wie ein Schlüsseldatum wurde. „An dem Tag hatten wir großes Schwein“, so Halm. Der Flüsterasphalt auf der Nordseite sollte eingebaut werden. „Dafür braucht man idealerweise zehn Grad Außen- und Bodentemperatur, es sollte windstill sein und nicht regnen“, sagt er. Genau dieses Wetter hatten die Bauleute am geplanten Einbautag. „Das ist schon ungewöhnlich, dass man das Zeug so gut reinbekommt.“

Regen am 27. Oktober 2018 hätte Bauzeit um halbes Jahr verschoben

So konnte auf der Nordseite die neue Fahrbahn mit dem Flüsterasphalt noch vor dem Winter in Betrieb genommen werden. „Hätte es zum Beispiel geregnet, hätte das die Bauzeit um ein halbes Jahr verschoben“, sagt er und fügt hinzu: „Wir hätten es dann drei, vier Tage später noch einmal versucht. Aber es wäre immer unwahrscheinlicher geworden, vor dem Winter noch einmal so einen Tag mit diesem Wetter zu erwischen.“

So sah der A-10-Abschnitt mit der Raststätte Michendorf Süd Anfang April 2018 aus. Quelle: Lutz Hannemann

Gut zwei Jahre später: Die achtspurige A 10 und die Rastanlage Michendorf Süd (l.), die ausgebaut wurde und jetzt fast 300 Stellplätze mehr als früher zu bieten hat. Quelle: Lutz Hannemann

Was heute fast vergessen ist: Diesen lärmschluckende Belag, der auf dem Abschnitt hinter dem Autobahndreieck Nuthetal bis zur Eisenbahnbrücke hinter den Raststätten eingebaut wurde, hat die Michendorfer Bürgerinitiative „Lärmschutz Jetzt“ erkämpft. Auf der gesamten Ausbaustrecke sollte ursprünglich eigentlich Gussasphalt verwendet werden, der den Lärm deutlich weniger mindert, aber länger hält.

Bürgerinitiative erkämpfte den Einbau von Flüsterasphalt

Es ist inzwischen mehr als zehn Jahre her, als die Aktivisten der Bürgerinitiative ins Spiel kamen und sich auf die Fahnen schrieben, beim A-10-Ausbau für die Anwohner mehr Lärmschutz zu erkämpfen, als er gesetzlich vorgeschrieben ist. Die vier Kilometer lange A-10-Strecke bei Michendorf ist im Land Brandenburg denn auch der erste Autobahnabschnitt, bei dem jenseits von Versuchsstrecken in größerem Umfang Flüsterasphalt eingesetzt wurde, weiß André Halpap, einer der Köpfe der Bürgerinitiative, die damals mit Planern, Staatssekretären und Ministern an einem Tisch saßen, um mit ihnen konstruktiv um zusätzlichen Lärmschutz an der südlichen A 10 zu streiten. Zufrieden sind Halpap und seine Mitstreiter trotz des Teilerfolgs aber nicht. Eigentlich hatten sie viel mehr vor und waren nahe dran, auch ihre große Idee ins Ziel zu bringen. „Es fällt schwer, an der A 10 jetzt die langweiligen, grauen Betonwände zu sehen“, sagt Halpap und fügt hinzu: „An der A 10 hätte man Vorreiter sein können und aus heutiger Sicht auch sein müssen.“

„Der Ministerin fehlte der Mut“

Die Bürgerinitiative hatte im zähen Ringen damals bereits viele Verbündete für die Idee gewonnen, Lärmschutzwände mit Photovoltaik-Anlagen zu bestücken und so auf zehn Meter zu erhöhen. Mit diesen Solar-Schutzwänden „hätte man ganz Michendorf mit Sonnenstrom versorgen und zugleich die Anwohner zusätzlich vor Lärm schützen können“, sagt er. „Wir haben damals ehrenamtlich einen gigantischen Aufwand betrieben. Diese Vision aber blieb unerfüllt, weil der damaligen Brandenburger Infrastrukturministerin Kathrin Schneider der Mut fehlte“, sagt Halpap.

Bei der Ausschreibung für das Solar-Projekt an der A 10 hatte eine Firma ein Angebot abgegeben, das aber nicht in allen Punkten den Ausschreibungsvorgaben entsprach. „Trotzdem“, so Halpap, „würde man mit dem Blick von heute es fast schon eine Schande nennen, dass die Landesregierung diesen innovativen Ansatz nicht verfolgt hat“.

Im September 2015 hieß es: Der Traum ist aus

Im September 2015 hieß es: Der Traum ist aus, an der A 10 bei Michendorf werden keine solaren Lärmschutzwände gebaut. Zu der Zeit hatte Michael Halm noch keine Ahnung, dass er einmal auf der A 10 arbeiten würde, die Ende März 2016 zur Baustelle wurde. Mit den Kämpfen davor hatte er nichts zu tun. Für ihn ist es jetzt zuallererst ein Erfolg, trotz einiger Probleme mit den Bauarbeiten weitgehend im Zeitplan geblieben zu sein. „Wo findet man noch solche Großprojekte, die rechtzeitig fertig werden“, fragt er und erinnert daran, dass ursprünglich der Oktober 2020 als Fertigstellungstermin gesetzt war, bevor in Verhandlungen mit der Projektentwicklungsgesellschaft Deges der Mai 2020 ins Auge gefasst wurde.

Den vorgezogenen Termin habe man auch nur um einen halben Monat verfehlt. „Dabei hatten wir es teilweise mit schwierigen Bedingungen zu tun“, sagt Halm. Er meint zum Beispiel die beiden heißen Sommer 2018 und 2019. Als vor zwei Jahren der Wald bei Fichtenwalde brannte, mussten die Bauleute erst einmal die Asphaltarbeiten einstellen und ruhen lassen. Wegen des Waldbrandes waren die A 9 und die A 10 gesperrt worden.

Überraschung unter der Erde

Auch unter der Erde warteten Überraschungen. In Höhe der Michendorfer Raststätten fanden Bauarbeiter sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite alte Tanks aus den 1930er Jahren, die unter der Fahrbahn lagen. Auch das verseuchte Erdreich musste dort ausgetauscht werden. Der Bau der fünf neuen Brücken hatte es ebenfalls in sich. Drei neue Brücken führen die Autobahn über die Fercher Kreisstraße, über die Bundesstraße 2 und über die Landesstraße 73. Entstanden ist zudem eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer, die Michendorf und Neuseddin verbindet, und die Eisenbahnbrücke.

Drei der vier Einzelbrücken sind im Boden eingesunken

Diese Eisenbahnbrücke an der A 10 besteht eigentlich aus vier Einzelbrücken, die einzeln eingeschoben wurden. „Drei davon sind dabei im Boden eingesunken“, erzählt Halm. Der gebürtige Dresdner nennt den „sandig-fluffigen Untergrund“ in Brandenburg eine Herausforderung. Was beim Einschub der drei tonnenschweren Einzelbrücken passiert ist, beschreibt er so: „Da quetscht Wasser links und rechts heraus, der Boden verliert Wasser und das Bauwerk setzt sich noch einmal.“ Man könnte auch sagen: Es sinkt tiefer ein als geplant. Mit Hydraulik-Pressen wird dann die Brücke wieder hochgepumpt und man versucht, den Untergrund zu stabilisieren. Außerdem müssen die alten Schienen für den Brücken-Einschub herausgenommen und durch neue ersetzt werden. Halm hat auf seinem Computer einen Film gespeichert, der das Drama um den Einbau einer der eingesunkenen Eisenbahnbrücken im Zeitraffer zeigt. Spielend leicht wie von Geisterhand gesteuert entsteht in Minuten das Bauwerk und die Probleme, die für Stillstand sorgten, dauern im Film nur Sekunden. „In Wahrheit hat der Einbau der Brücke 18 Tage gedauert“, sagt Halm.

Auch die Feuerwehren waren in der Bauzeit gefordert Der Ausbau der A 10, die zwischen den Dreiecken Nuthetal und Potsdam von sechs auf acht Spuren erweitert wurde, begann im März 2016. Die offizielle Freigabe des 8,2 Kilometer langen Abschnitts ist am 8. Juli 2020 geplant. Nur an einer Verkehrsbeeinflussungsanlage wird noch gebaut. Die Kosten für den A-10-Ausbau beziffert die Projektentwicklungsgesellschaft Deges auf 150,7 Millionen Euro – inklusive der 8,8 Millionen für die Erweiterung der Rastanlage Michendorf Süd. Der Michendorfer Gemeindevertreter Peter Pilling (Linke) fordert in einem offenen Brief an zwei Landesminister, bei der Übergabe der Autobahn auch den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren für ihre Einsätze in der Bauzeit zu danken. Während der Arbeiten gab es viele Unfälle, zu denen sie ausrücken mussten.

Von Jens Steglich