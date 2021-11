Es ist entschieden: In der Gemeinde Michendorf ist über die Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt abgestimmt worden. Insgesamt 15 Projekte standen zur Wahl, von denen sieben finanziert und im nächsten Jahr umgesetzt werden. Ganz vorn landete eine transportable Fußballarena.

Bürgerhaushalt in Michendorf - Michendorf hat abgestimmt – das sind die Sieger

