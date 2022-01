Michendorf

Ein 30-jähriger Mann ist eine halbe Stunde vor dem Jahreswechsel am Bahnhof in Michendorf aus einer Gruppe junger Leute heraus angegriffen worden. Der Geschädigte meldete der Polizei in der Silvesternacht, dass ihm ein Jugendlicher aus der Gruppe mit Fäusten drei Mal ins Gesicht schlug.

Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf

Zudem habe der Täter eine Schaufel genommen und sie dem Geschädigten auf den Kopf geschlagen. Der 30-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf.

Fahndung verlief ohne Erfolg

Der ihm unbekannte Täter soll einer sechsköpfigen Gruppe mit jungen Leuten angehört haben, die etwa 16 bis und 18 Jahre alt sein sollen. Eine Vorgeschichte gab es nach Angaben des Geschädigten nicht. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Im Anschluss wurde der 30-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.

