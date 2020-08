Michendorf

Unter Ortsvorstehern in der Gemeinde Michendorf ist Unruhe und Unmut ausgebrochen: Es fallen Worte wie Demütigung und Ehrverletzung und mancher denkt ans Aufhören, wenn der Plan, der diese Emotionen auslöst, umgesetzt wird. „Wir sollen ab September aufschreiben, was wir den ganzen Tag so machen und welchen Aufwand wir monatlich haben, damit sie nach einem Jahr sagen können, ob unsere Aufwandsentschädigung gerechtfertigt ist oder gekürzt werden muss“, fast Langerwischs Ortsvorsteher Wolfgang Kroll den Plan zusammen, der freilich nicht auf dem Mist der Kommune gewachsen ist.

„Ich empfinde das als Demütigung “

„Ich empfinde das als Demütigung“, sagt Kroll, der seit den 1990er Jahren dem Ort Langerwisch vorsteht. „Wenn das so beschlossen wird, höre ich auf. Ich habe für so etwas keine Kraft mehr – Tagebuch darüber zu führen, was ich im Ehrenamt so leiste. Mein Tag besteht zu 90 Prozent aus Arbeit im Ehrenamt und den Rest sitze ich beim Arzt, um mir die Kraft dafür zurückzuholen“, sagt der 71-Jährige und fügt hinzu: „Wenn wir Ortsvorsteher den tatsächlichen Aufwand jenseits von Briefmarken-, Papier- und Benzinverbrauch geltend machen würden, könnte das keiner mehr bezahlen.“ Kein Zweifel: Das Vorhaben trifft manchen Ortschef mitten ins Herz.

In der Verordnung des Ministeriums wurden Ortsvorsteher ausgespart

„Mich verletzt das auch in meiner Ehre, jetzt nachweisen zu müssen, ob mir die Aufwandsentschädigung überhaupt zusteht“, sagt Stückens Ortsvorsteher Udo Reich, der 275 Euro monatlich erhält und daran erinnert: „Bundestagsabgeordnete erhalten ihre Aufwandsentschädigungen ohne Nachweis.“ Entstanden ist das Dilemma, weil in der 2019 vom Brandenburger Innenministerium erlassenen Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung Ortsvorsteher einfach mal ausgespart wurden. Damit fehlt eine übergeordnete Regelung in der neuen Verordnung und eine Ermächtigungsgrundlage, den Ortsvorstehern pauschale Aufwandsentschädigungen zu zahlen.

Kommunalaufsicht: Erst tatsächlichen Aufwand ermitteln

Die Kommunen können das mit einer eigenen Satzung aber selbst regeln. Allerdings sollen sie jetzt für eine pauschale Aufwandsentschädigung erst einmal nachvollziehbar ermitteln, welche Aufwendungen den Ortsvorstehern tatsächlich entstehen. So verlangt es die Kommunalaufsicht jedenfalls von der Gemeinde Michendorf. Deshalb sollen die sechs Ortsvorsteher über einen längeren Zeitraum „Tagebuch“ führen, wie es Kroll ausdrückt. Aus den Aufwandswerten sollen ortsteilbezogene Durchschnittswerte errechnet werden, die dann der künftigen Pauschale zugrunde liegen.

„Durch das Ehrenamt verliere ich Geld“

„Ich bin sehr für Transparenz, bei dem Verfahren habe ich aber Bedenken“, so Michendorfs Ortsvorsteher Mathias Walter-Hubberten. „Wenn man am Wochenende, an dem eigentlich die Familie dran wäre, bei einem Fest ist und viele Bürgergespräche führt oder bei der Feuerwehr vorbeischaut– zählt das als Aufwand oder wird das als Selbstverständlichkeit angesehen“, fragt er. Wildenbruchs Ortsvorsteher Günther Schiemann hat das Gefühl, „ man gerät in die Rolle eines Verdächtigen, dem unterstellt wird, nebenbei verdienen zu wollen“. Er ist berufstätig und Selbstständiger. „Durch das Ehrenamt verliere ich Geld, weil es bei mir an die Arbeitszeit geht und damit auch ans Portemonnaie“, so Schiemann. Die Aufwandsentschädigung sei ein Trostpflaster dafür. Die Dokumentation des Aufwands koste zusätzlich Zeit. „Wir haben uns um anderes zu kümmern – um die Sorgen und Nöte der Leute und um den Zusammenhalt im Ort“, sagt Schiemann.

Bürgermeisterin: Wertschätzung des Ehrenamtes steht auf dem Spiel

Von einem Unding spricht der Wilhelmshorster Ortsvorsteher Gerd Sommerlatte und Fresdorfs Ortsoberhaupt Bernd Herrmann zieht die Daseinsberechtigung der Kommunalaufsicht in Frage, „wenn sie nichts anders zu tun hat, als sich mit solcher Pillepalle zu befassen“.

Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) räumt ein, dass hier die Wertschätzung des Ehrenamts auf dem Spiel steht. „Wir finden hoffentlich einen anderen Weg, von dem die Kommunalaufsicht sagt, dass er in Ordnung ist.“ Den Auftrag dafür hat sie am Montagabend auch vom Hauptausschuss erhalten, der Ortsvorstehern die monatliche Nachweispflicht ersparen will.

Von Jens Steglich