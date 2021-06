Michendorf

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr kam es in Michendorf zu einem Autobrand. Der Pkw ging nicht in Flammen auf, sodass keine Gefahr für angrenzende Häuser entstand.

Die Feuerwehr war mit großem Aufgebot vor Ort. Quelle: Julian Stähle

Die Feuerwehrleute gingen trotzdem unter schweren Atemschutz vor und kühlten den Motorraum ab. Laut Feuerwehr kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein technischen Defekt handelte.

