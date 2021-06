Michendorf

Was genau entstehen wird, ist noch ein Geheimnis. Fest steht aber bereits: Die jungen Leute haben Großes vor! 65 Schüler des Michendorfer Wolkenberg-Gymnasiums werden die Bahnbrücke, die über die Potsdamer Straße führt, grundlegend verändern. Zumindest optisch. Die großen Innenwände, die wild beschmiert sind, werden danach nicht mehr wiederzuerkennen sein. Sie werden zum Hingucker für alle, die daran vorbeilaufen oder mit dem Auto vorbeifahren.

Aus grau und trist wird ein bunter Blickfang

Das Hinschauen wird sich lohnen, so viel darf schon verraten werden über den Plan der Jugend, mit vielen kleinen Graffiti ein großes Bild zu schaffen. Aus grau, trist und farblos soll an der Stelle ein bunter Blickfang werden, der vielleicht auch ein bisschen Frohsinn und Nachdenklichkeit verbreitet. Am Morgen des 21.Juni wird man es sehen.

Bemalt werden 400 Quadratmeter Wand

Die zwei Tage davor werden arbeitsreich. 400 Quadratmeter Wandfläche sind zu übermalen, sagt Anne Voß, Religionslehrerin am Wolkenberg-Gymnasium. Sie brachte die jungen Leute dazu, das Projekt im Religionsunterricht mitzutragen und die Arbeit auf sich zu nehmen. Sie hatte die Jugendlichen gefragt: „Wollt ihr das wirklich?“ Ja, haben sie gesagt.

2018 hing ein Newton-Zitat an der Brücke

Den Anstoß fürs Vorhaben gab eine Mitarbeiterin der Gemeinde. Anne Voß hatte mit Schülern 2018 ein Vorgänger-Projekt auf die Beine gestellt, bei dem friedensstiftende Worte unter die Menschen gebracht wurden. Die damaligen Gymnasiasten verteilten in Michendorf Versöhnungszitate. Eins von Issac Newton klebten sie an die Eisenbahnbrücke: „Die Menschen bauen viele Mauern und zu wenig Brücken.“ Als die Folie mit den Newton-Worten 2019 von der Brücke abgenommen wurde, sagte die Gemeinde-Mitarbeiterin: „Frau Voß, gucken Sie sich doch mal die Wände an. Wollen Sie nicht ein neues Schüler-Projekt machen?“

Was nicht gefällt: Bäume abholzen

So ist es gekommen. Am Anfang galt es aber erst einmal, Ideen für die Gestaltung der Brückenwände zu entwickeln. Dabei sollten die jungen Leute auch Fragen beantworten: Was gefällt ihnen an Michendorf, was gefällt ihnen nicht und was braucht man für ein gutes Zusammenleben? Ruhe, Wald, Seen, die Nähe zu Potsdam und Berlin, eine gute Verkehrsanbindung, Menschen, die sich grüßen, zählen zu den Dingen, die gefallen.

Bahnbrücke aus tausend Tonnen Stahl Die Eisenbahnbrücke über die Potsdamer Straße in Michendorf hatte die Deutsche Bahn für 16 Millionen Euro neu gebaut und Ende 2017 nach zweieinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt. Für die Brücke mit ihren drei Überbauten wurden 3747 Kubikmeter Beton und 1149 Tonnen Stahl verbaut sowie 952 Meter Schienen neu verlegt. Der Neubau ersetzte eine alte Eisenbahnbrücke, die 1913/14 gebaut worden war. Der Bau der Überführung hatte langen Vorlauf. Im Jahr 2000 war bei einer Inspektion festgestellt worden, dass ein Neubau erforderlich ist. Die Planungen begannen 2010, der Planfeststellungsbeschluss erging 2014, der Bau begann im Januar 2015 und endete im November 2017. Michendorfs Bahnbrücke war schon einmal 2018 Teil einer Aktion von Schülern des Wolkenberg-Gymnasiums, die im Rahmen eines Schulprojekts und des sogenannten Nagelkreuzjahres friedensstiftende Worte unter die Menschen brachten. Im Ort wurden Versöhnungszitate verteilt. An die Brücke klebten sie das Zitat von Isaac Newton: „Die Menschen bauen viele Mauern und zu wenig Brücken.“

Und das mögen die jungen Leute nicht: Bäume abholzen für Neubauten, nervige Nachbarn, viele „Stadtmenschen“ am Badesee, fehlende Jugend-Treffpunkte oder Seen, die Wasser verlieren. Um gut zusammenleben zu können, braucht es etwa Respekt, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Feste, Mitgefühl, nette Gesten und gerechte Regeln, finden die Jugendlichen.

Die Bilder sollen auch Kinder verstehen

Sie entwickelten später eigene Bild-Ideen, die in das große Bild einfließen. Jeder der 65 Gymnasiasten wird seinen Anteil haben. Die Geschichten, die sie erzählen wollen, „sind recht einfach gehalten, damit es auch Kinder verstehen können“, sagt Konrad Domrös. „Wir wollten auch nichts vorgeben.“ Dem Betrachter werde also genug Interpretationsspielraum bleiben.

Die Brücke führt in Michendorf über die Potsdamer Straße und wurde von 2015 bis 2017 für 16 Millionen Euro neu gebaut. Quelle: Jens Steglich

Auf ihrem Weg zum großen Bild haben die Gymnasiasten Profis von Fokuz Design an ihrer Seite. Die Potsdamer Spezialisten für Fassadengestaltung unterstützen im künstlerischen Teil des Projekts. Gefördert wird es von der Gemeinde Michendorf, vom Kreis und von der Sparkassenstiftung. Auch der Förderverein der Schule hilft mit. Er beantragte etwa den Zuschuss bei der Sparkassenstiftung.

Anfangs gab es Bedenken

Unter den Erwachsenen gab es anfangs Bedenken, aus den jungen Leuten könnten illegale Graffiti-Sprayer werden. Die Erwiderung bekamen die Skeptiker in einem Brief. Tenor der Antwort aus der Jugend: Sie könnten sehr wohl unterscheiden, was erlaubt ist und was nicht. Was die Gymnasiasten am 19. und 20. Juni vorhaben, ist erlaubt und erwünscht.

Auch die Deutsche Bahn gab ihren Segen, dass die Neuntklässler die Wände der Bahnbrücke mit Graffiti verzieren. Das Wort „verzieren“ ist kein Versehen, denn ihre Bilder folgen einem gut vorbereiteten Verschönerungsplan und werden Geschichten erzählen. Sie sollen ohne erhobenen Zeigefinger auch eine Botschaft verbreiten. „Das Thema ist Zusammenhalt“, sagt Henrik Vortheil, einer der Schüler, die ein Wochenende opfern, um der Brücke ein neues Antlitz zu geben. Die Gemütslage im Vorfeld schwanke zwischen Vorfreude und Aufregung. Ein bisschen Druck sei auch zu spüren. „Es soll ja gut aussehen“, sagt Anna Kliche.

Ehrenkodex in der Sprayer-Szene

„Der Gedanke, dass dann jeder seinen Anteil sehen kann – das ist ein schönes Gefühl“, sagt Anna-Lena Betsch. „Es bleibt zumindest für einen gewissen Zeitraum etwas, was man selbst geschaffen hat“, findet Anna Kliche. Alle zusammen hoffen, dass die anderen Sprayer Respekt vor den Bildern an der Brücke haben werden. In der Graffiti-Szene gibt es schließlich einen Ehrenkodex: Übermale niemals ein Bild, das besser ist als das, was man selbst malen kann.

Von Jens Steglich