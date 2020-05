Bau des Michendorfer Kreisverkehrs auf der Kippe – Hauptausschuss lehnt Vorhaben ab

Michendorf

Im Ringen um den Bau des Kreisverkehrs an der Potsdamer und Luckenwalder Straße und die damit zusammenhängende Erschließung eines Gewerbegebietes bahnt sich möglicherweise eine Wendung an. Der Michendorfer Hauptausschuss hat am Montagabend dem Projekt eine Absage erteilt und folgte mit knapper Mehrheit (5 Ja-, 4 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen) dem Antrag der Grünen-Fraktion. Er sieht vor, den 2016 beschlossenen Bau des Kreisels aufzugeben und den Beschluss dazu aufzuheben. Die vorgesehenen 560.000 Euro sollen für andere Investitionen genutzt werden. Die Situation für Fußgänger und Radfahrer an der Kreuzung soll durch Beschilderung und Fahrbahnmarkierung kurzfristig entschärft werden. Auch Bauausschuss und Ortsbeirat stimmten gegen den Kreisverkehr.

Am 8. Juni fällt in der Gemeindevertretung die Entscheidung

Die Bürgermeisterin will den Beschlussvorschlag zum Bau des Kreisverkehrs trotzdem in die Gemeindevertretung einbringen. „Die Verwaltung hält erst einmal daran fest und wird die kritischen Punkte prüfen und noch offene Fragen beantworten“, sagte Gemeindesprecherin Steffi Amelung. Damit kommt es am 8. Juni in der Gemeindevertretung zum Showdown, bei dem zwei konkurrierende Anträge zur Abstimmung stehen. „Wenn der eine Beschlussvorschlag eine Mehrheit bekommt, ist der andere erledigt“, sagte Hauptausschussvorsitzender Martin Kaspar ( SPD).

Anwohner kämpfen gegen Gewerbegebiet und Lkw-Verkehr

Widerstand gegen den Bau des Kreisverkehrs kommt auch von den Anwohnern der Feldstraße, die in dem Umbau der Kreuzung das Einfallstor für die Entwicklung eines Gewerbegebietes am Ende der Feldstraße sehen. In der Vergangenheit war der Bau des Kreisels vor allem damit begründet worden, zusätzlichen Verkehr aus diesem Gewerbegebiet aufnehmen zu können. „Man kann das eine nicht vom anderen abkoppeln. Es geht um sehr viel mehr als um den Kreisverkehr“, sagte Edith Volkmer, Anwohnerin der Feldstraße. Die Anwohner wehren sich gegen ein Gewerbegebiet, das Schwerlastverkehr erzeugt. „Wir bekommen dann zusätzlichen Lkw-Verkehr in eine Straße, die nicht dafür geeignet ist“, sagte sie. „Bevor ein Kreisverkehr gebaut wird, muss doch erst einmal klar sein, was in dem Gewerbegebiet überhaupt hin soll“, sagte Christine Gerschke. Wenn es nach den Anwohnern ginge, wäre nur ruhiges, verträgliches Gewerbe vertretbar, das keinen zusätzlichen Lkw-Verkehr verursacht.

Für neue Bewohner der Feldstraße, die gerade erst ihr Haus gebaut haben, könnte das Gewerbegebiet eine bizarre Folge haben. Sie müssten dann auf eigene Kosten eine drei Meter hohe Lärmschutzwand bauen. So sieht es der B-Plan vor, der ihren Hausbau an der Feldstraße ermöglichte.

Landkreis besteht auf einer Lösung für den Knotenpunkt

Die Kommune steckt in der Sache auch in einem Dilemma: Das in dem Gebiet vorhandene Gewerbe wird derzeit geduldet. Der Landkreis besteht auf einer Lösung am Knotenpunkt, sonst könne er einem Bebauungsplan für ein intensiver genutztes Gewerbegebiet nicht zustimmen. Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) kündigte an, eine Verkehrszählung in der Straße An der Autobahn und in der Feldstraße vorzunehmen. Hintergrund der Zählung, die über die Dauer einer Woche erfolgen soll, ist die Vermutung, bei dem ersten Gutachten zum Knotenpunkt, das den Bau eines Kreisels favorisiert, könnte ein zu hohes Verkehrsaufkommen für die Feldstraße zugrunde gelegt worden sein.

Grünen-Fraktionschefin schlägt runden Tisch vor

Grünen-Fraktionschefin Petra van Dorsten will für ein gebietsverträgliches Szenario das Ganze umgekehrt berechnen und dafür auch den B-Plan-Entwurf fürs Gewerbegebiet kritisch unter die Lupe nehmen. Sie stellt die Frage: Was für Gewerbe ist denn unter den jetzigen Bedingungen möglich? „Wir wollen eine Lösung, die ohne teuren Umbau der Kreuzung auskommt und ein Gewerbe vorsieht, dessen Verkehr der Knotenpunkt verkraftet und das für die Anwohner verträglich ist“, sagte sie. Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger an soll durch weniger teure Maßnahmen geschaffen werden. „Der jetzt geplante Kreisverkehr ist für Radfahrer nicht sicher“, sagte van Dorsten. Sie schlägt vor, alle Beteiligten an einen Runden Tisch zu holen und zu versuchen, „eine gemeinsame Lösung zu finden“.

