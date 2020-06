Michendorf/Nuthetal

Auf diesen Tag haben eine Menge Leute in den Gemeinden Michendorf und Nuthetal gewartet, und nicht nur dort. Am Donnerstag ist Baubeginn für das Vorhaben, um das lange gerungen wurde, das 2019 wegen eines Regenentwässerungsproblems noch einmal auf der Kippe stand und deshalb Menschen mobilisierte, die auf der Landesstraße 77 immer freitags mit Rad dafür demonstrierten, dass dieser Tag Wirklichkeit werden kann. Der Landesstraßenbetrieb baut jetzt den lange geforderten Radweg zwischen Langerwisch und Saarmund und saniert zugleich die Fahrbahn der L 77.

Das Projekt kostet insgesamt 4,5 Millionen Euro

Das Projekt kostet insgesamt 4,5 Millionen Euro, zwei Millionen davon werden für den Radweg gebraucht, für den freilich 1,3 Millionen Euro EU-Fördermittel bereitstehen. Begonnen wird in den Sommerferien mit der Sanierung der Fahrbahn, deshalb ist die Landesstraße 77 zwischen Langerwisch und Saarmund vom 25. Juni bis 7. August für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung wird ausgeschildert. Bis 10. Juli sind das Rosengut und der Blumengroßmarkt Landgard auf der L 77 auf halber Strecke von Saarmund aus erreichbar, ab dem 10. Juli bis 7. August dann aus Richtung Langerwisch.

Ortstermin an der Landesstraße 77 an der Abfahrt zum Flugplatz Saarmund: Claudia Nowka (BfM), Ute Hustig (Linke), Brandenburgs Verkehrsminister Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) und Chefplaner Frank Schmidt (v.l.) vom Potsdamer Landesstraßenbetrieb. Quelle: Jens Steglich

„Ich freue mich, dass nun endlich auch die Situation für Radfahrende zwischen Saarmund und Langerwisch verbessert werden kann. Der lange geforderte Radweg wird wesentlich dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule gelangen, Einheimische für ihre alltäglichen Wege zunehmend das Fahrrad nutzen und auch Touristen in der Region gute Bedingungen zum Radfahrern vorfinden“, sagte Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU) am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin am künftigen Radweg.

Radweg soll bis Mitte Dezember fertig sein

Mit dabei: Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) und Nuthetals Gemeindechefin Ute Hustig (Linke) sowie Frank Schmidt vom Landesstraßenbetrieb. Der 2,50 Meter breite Radweg wird auf der Südseite der Landesstraße gebaut und soll bis Mitte Dezember fertig sein. „Fahrraddemonstrationen haben uns sehr geholfen, dass das Entwässerungsproblem rechtzeitig gelöst werden kann“, sagte Frank Schmidt vom Landesstraßenbetrieb. Die Regenwasserleitung, die künftig Niederschlagswasser vom Gewerbestandort des Blumengroßmarktes Landgard auf die andere Seite der Straße in den Mittelgraben leiten soll, liegt laut Schmidt inzwischen bereits in der Erde. Ohne die Regenentwässerung an der L 77 unterhalb des Gewerbestandortes hätte der Radweg nicht gebaut werden können.

Radwegbau zwischen Saarmund und Philippsthal startet im September

Die beiden Bürgermeisterinnen und der Verkehrsminister verwiesen auf die zunehmende Bedeutung des Fahrrads in Zeiten des Klimawandels und der Corona-Pandemie. Gerade in der Pandemie-Zeit zeige sich, dass das Rad einen immer höheren Stellenwert einnehme. Der neue Radweg zwischen Langerwisch und Saarmund ist eingebettet in den weiteren Ausbau des Radwegenetzes in der Region. Für 2,7 Millionen Euro baut der Landesstraßenbetrieb einen Radweg zwischen Saarmund und Philippsthal, der eine Verbindung zu Radwegen nach Drewitz, Güterfelde und Ludwigsfelde herstellt. Baustart soll im September 2020 sein, Fertigstellung im Oktober 2021. Zudem erneuert und verbreitert der Landesbetrieb für 1,45 Millionen Euro den Radweg an der L 78 zwischen Bergholz-Rehbrücke und Saarmund. Die Arbeiten beginnen im Juli, Bauende soll im November 2020 sein.

Von Jens Steglich