Michendorf

Die Gemeinde Michendorf rechnet nach einer ersten Schätzung mit Kosten von etwa 225000 Euro, um die drei derzeit gesperrten Häuser der Grundschule Michendorf kurzfristig wieder nutzbar zu machen. Das sagte Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) auf Anfrage. Die Sicherungsarbeiten an den betroffenen Gebäuden, die Statiker jüngst als nicht standsicher eingestuft hatten, laufen auf Hochtouren. So soll nach Ferienende der reguläre Schulstart am 9. August in den beiden Häusern 1 und 2 ermöglicht werden.

Baufirmen haben Personal verstärkt

„Die Baufirmen haben ihr Personal verstärkt. Ziel ist es, dass am Samstag vor der Einschulung die Reinigungsfirma mit der Reinigung durch ist“, so die Bürgermeisterin. „Wir setzen alles daran, dass es klappt. Zur Zeit läuft es nach Plan“, sagte sie und fügte hinzu: „Wir sind in guten Abstimmungen mit den Behörden. Alle wissen, wie wichtig es ist, am 9. August die Schule wieder zu öffnen – gerade nach den vielen Monaten ohne Präsenzunterricht.“

Im Haus 2 ist Stützkonstruktion schon eingebaut

Im Haus 2 der Grundschule sind die Stützkonstruktionen bereits eingebaut. Die Endreinigung für das Gebäude ist am Dienstag geplant. Laut Bürgermeisterin hat sich ein Statiker das Haus 2 bei einem Ortstermin nach Einbau der Stützkonstruktionen bereits angeschaut. Er sei zufrieden gewesen. Von ihm kommt die notwendige Stellungnahme für die Untere Bauaufsichtsbehörde, die am Ende entscheidet, ob die Schulgebäude für die Nutzung wieder freigegeben werden.

Fehler bei Berechnung der Statik

Wie berichtet, waren die beiden Schulhäuser und der Hort der Grundschule Michendorf im Juli gesperrt worden, weil sie als nicht standsicher gelten. Schon bei der Planung der Bauten sollen die entscheidenden Fehler bei der Berechnung der Statik passiert sein. Die drei Gebäude wurden vor 25 Jahren errichtet und sind seither genutzt worden.

Den Statik-Fehler hatte jüngst ein Ingenieurbüro, das für die Gemeinde die Erweiterung der Grundschule am Meisenweg plant, zunächst am Haus 2 festgestellt. Daraufhin ließ die Gemeinde auch das baugleiche Haus 1 und das Hortgebäude untersuchen. Auch dort kamen die Prüfer zu dem Ergebnis, dass die Standsicherheit nicht gegeben und deshalb eine Stahlkonstruktion erforderlich sei, um die Häuser wieder nutzbar zu machen.

Sondergenehmigung für Hortbetreuung

Am ebenfalls betroffenen Hortgebäude werden die Sicherungsarbeiten etwas länger bis voraussichtlich Ende August dauern. Die Gemeinde hat deshalb beim Brandenburger Bildungsministerium den Antrag gestellt, zum Schulbeginn die beiden dann fertiggestellten Schulgebäude und die Turnhalle vorübergehend auch für die Betreuung der Hortkinder mit nutzen zu können. „Die Genehmigung vom Bildungsministerium liegt inzwischen vor“, sagte Nowka.

Container als Alternative hätten 2,5 Millionen gekostet

Als Alternative zu den derzeit laufenden Arbeiten an den Gebäuden hatte die Kommune auch die Aufstellung von Containern geprüft, um den Schulbetrieb ab 9. August sicherzustellen. „Die Kosten für eine komplette Containerschule einschließlich Mensa, Lehrerzimmer und Lagerräume betragen gemäß dem eingeholten Angebot etwa 2,5 Millionen Euro“, heißt es in einer Stellungnahme der Gemeindeverwaltung. Für die Aufstellung der Container sei zudem eine Baugenehmigung notwendig gewesen, die bis zum Schuljahresbeginn nicht vorgelegen hätte.

Folgen für geplante Erweiterung werden geprüft

Welche Auswirkungen die Statik-Probleme der Gebäude auf die geplante Erweiterung der Grundschule haben, ist noch unklar und wird derzeit geprüft. Die Gemeinde will unter Einbeziehung der drei Häuser den Grundschul-Campus für 14,5 Millionen Euro ausbauen. Der Ausbauplan ist deutlich älter als die Nachricht vom Baupfusch, die im Juli Gebäudenutzer und Lokalpolitiker überrascht und aufgeschreckt hat.

Am Donnerstag befasst sich der Hauptausschuss in einer Sondersitzung mit der Problematik. „Wenn der Schulbetrieb wieder ordnungsgemäß angelaufen ist, wird eine Frage sein, wer für die Fehler am Bau verantwortlich ist“, sagte Hauptausschuss-Vorsitzender Martin Kaspar (SPD), der Wert auf diese Reihenfolge legt. „Erst lösch’ ich den Brand und danach frage ich, wer ihn gelegt hat“, so Kaspar.

Von Jens Steglich