Bier landet in Böschung: LKW-Unfall auf der A 10 bei Nuthetal

Michendorf

Zu einem schweren LKW-Unfall kam es am Samstagnachmittag auf der Autobahn 10 bei Michendorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Ein LKW aus Polen, der in Richtung Ludwigsfelde unterwegs war, kam gegen 14.45 Uhr kurz vor dem Dreieck Nuthetal von der Fahrbahn ab. Der Grund dafür ist noch unbekannt.

Der LKW durchbrach die rechte Leitplanke, stürzte die abschüssige Böschung herab und kam auf der Seite zum Liegen. Die alarmierten Feuerwehren aus Ludwigsfelde und Umgebung eilten zu der Unfallstelle, da noch unklar war, ob sich Fahrer noch im Fahrzeug befindet. Dies bestätigte sich vor Ort nicht, der Fahrer konnte selbst das Fahrzeug verlassen. Er wurde vor Ort notärztlich untersucht und kam wenig später mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der LKW soll am Folgetag mit einem Kran geborgen werden. Quelle: Julian Stähle

Bei der Bergung soll Kran zum Einsatz kommen

Das Fahrzeug verlor mehrere hundert Liter Diesel, die in den Boden sickerten. Die verunreinigte Erde muss daher ausgehoben und entsorgt werden. Zudem hatte der LKW mehrere Paletten Bier in Plastikflaschen geladen. Diese verteilten sich in der gesamten Böschung und mussten per Hand abgeladen werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro, am LKW entstand ein Totalschaden. Auch am Sonntag wird die Bergung, bei der ein Kram zum Einsatz kommen soll, fortgesetzt. Zu einem Stau oder Verkehrsbeeinträchtigungen kam es am Samstag aber nicht, da der Verkehr zügig auf zwei Fahrspuren an der Unfallstelle vorbei lief.

Von Julian Stähle/ MAZonline